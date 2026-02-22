La alfombra roja de los premios BAFTA 2026 fue testigo de la reaparición del príncipe William y Kate Middleton en uno de los eventos más importantes del calendario cultural británico, en un momento particularmente delicado para la monarquía.

La presencia de los príncipes de Gales en el Royal Festival Hall de Londres, no solo respondió a su papel institucional dentro de la Academia Británica de Cine, sino que ocurre luego de la atención mediática sobre la situación legal del príncipe Andrés, tío de William, que vuelve a colocar a la familia real en el centro del debate público en Reino Unido.

William y Kate recorrieron la alfombra roja sin detenerse a responder preguntas, una dinámica habitual en este tipo de ceremonias, pero que en esta ocasión fue interpretada por medios británicos como una forma de evitar referencias al caso que involucra a su familiar.

Lee también: Alfombra Roja de los Premios BAFTA: Emma Stone, Glenn Close y Monica Bellucci dan cátedra de elegancia

William es presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), cargo que lo vincula directamente con la ceremonia desde hace más de una década.

La princesa de Gales había reducido su agenda en años recientes por motivos de salud, incluido un tratamiento contra el cáncer que la mantuvo fuera del foco mediático durante buena parte de 2024.

Kate Middleton en la alfombra roja de los Premios BAFTA. Foto: AP / Jaimi Joy

Kate apareció con un vestido de gasa en tonos lila firmado por Gucci, elegancia sobria que no compita con las estrellas del cine, pero que conserve la impronta real.

Invitadas como Jessie Buckley o Renate Reinsve optaron por siluetas refinadas y minimalistas, reflejando el llamado “efecto Kate”, fenómeno descrito por estilistas británicos como la tendencia a elevar el código de vestimenta cuando la realeza asiste al evento.

Lee también: Paul Mescal y Gracie Abrams confirman su relación en la alfombra roja de los BAFTA 2026

¿Qué pasa con el príncipe Andrés y por qué vuelve a afectar a la Corona?

El príncipe Andrés, duque de York, arrastra desde hace años una crisis reputacional derivada de su relación con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

En 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual cuando era menor de edad. El pacto económico evitó un juicio en Estados Unidos y Andrés negó siempre las acusaciones, pero el caso provocó consecuencias institucionales severas: perdió sus cargos militares honorarios, el tratamiento de “Su Alteza Real” en funciones oficiales y fue apartado de la vida pública de la monarquía.

Aunque el litigio se resolvió hace años, el tema resurgió periódicamente en medios británicos por cuestiones relacionadas con seguridad, residencia y financiación pública del duque de York, lo que mantiene viva la controversia y, por extensión, la presión sobre la imagen de la familia real.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc