Paul Mescal y Gracie Abrams confirmaron públicamente su relación durante la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026, donde el actor irlandés está nominado a Mejor Actor por "Hamnet". La pareja asistió a la ceremonia celebrada en Londres y posó ante fotógrafos con gestos de cercanía, marcando su primer debut oficial como pareja en un evento de alto perfil internacional.

Aunque ambos artistas habían sido vinculados sentimentalmente desde 2024, hasta ahora habían mantenido su vida privada con bajo perfil y sin declaraciones públicas sobre su vínculo.

Las especulaciones sobre una relación entre Mescal y Abrams surgieron hace más de un año, tras ser vistos juntos en distintos contextos privados y eventos culturales en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de esas apariciones había ocurrido en una alfombra roja de gran alcance mediático.

Días antes de los BAFTA, ambos posaron juntos en la premiere londinense de "Man on the Run", lo que reforzó los rumores.

En la alfombra roja, Abrams acompañó a Mescal y ambos se mostraron tomados de la mano y sonrientes ante la prensa internacional. La cantante eligió un vestido negro bordado de Chanel Métiers d’Art 2026, mientras el actor vistió traje negro de Prada.

Mescal atraviesa una etapa de consolidación en cine tras proyectos como "Aftersun", "All of us strangers" y su nominación al BAFTA por "Hamnet".

Gracie Abram y Paul Mescal en la alfombra roja de los Premios BAFTA. Foto: EFE / Tolga Akmen

La ceremonia se celebra este domingo, 22 de febrero, en Londres y reunió a actores, directores y producciones que han definido el panorama cinematográfico reciente. Entre las categorías principales destacaron Mejor Película, Mejor Dirección y las actuaciones protagónicas, con títulos como "Hamnet", "Marty Supreme", "Una batalla tras otra", "Valor sentimental" y "Los pecadores" entre las nominadas más relevantes.

Los BAFTA 2026 inician a las 19:00 horas de Londres (GMT), lo que corresponde a las 13:00 horas en México. La ceremonia puede seguirse en Latinoamérica a través de TNT, así como en streaming en HBO Max y en el canal oficial de YouTube de BAFTA, donde se transmite la alfombra roja y la premiación.

