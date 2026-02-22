Más Información

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

Selena: el micrófono con lipstick

Mi lucha: la estafa del odio

Mi lucha: la estafa del odio

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

y confirmaron públicamente su durante la alfombra roja de los , donde el actor irlandés está nominado a Mejor Actor por "Hamnet". La pareja asistió a la ceremonia celebrada en Londres y posó ante fotógrafos con gestos de cercanía, marcando su primer debut oficial como pareja en un evento de alto perfil internacional.

Aunque ambos artistas habían sido vinculados sentimentalmente desde 2024, hasta ahora habían mantenido su vida privada con bajo perfil y sin declaraciones públicas sobre su vínculo.

Las especulaciones sobre una relación entre Mescal y Abrams surgieron hace más de un año, tras ser vistos juntos en distintos contextos privados y eventos culturales en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, ninguna de esas apariciones había ocurrido en una alfombra roja de gran alcance mediático.

Lee también:

Días antes de los BAFTA, ambos posaron juntos en la premiere londinense de "Man on the Run", lo que reforzó los rumores. 

En la alfombra roja, Abrams acompañó a Mescal y ambos se mostraron tomados de la mano y sonrientes ante la prensa internacional. La cantante eligió un vestido negro bordado de Chanel Métiers d’Art 2026, mientras el actor vistió traje negro de Prada.

Mescal atraviesa una etapa de consolidación en cine tras proyectos como "Aftersun", "All of us strangers" y su nominación al BAFTA por "Hamnet".

Gracie Abram y Paul Mescal en la alfombra roja de los Premios BAFTA. Foto: EFE / Tolga Akmen
Gracie Abram y Paul Mescal en la alfombra roja de los Premios BAFTA. Foto: EFE / Tolga Akmen

Lee también:

La ceremonia se celebra este domingo, 22 de febrero, en Londres y reunió a actores, directores y producciones que han definido el panorama cinematográfico reciente. Entre las categorías principales destacaron Mejor Película, Mejor Dirección y las actuaciones protagónicas, con títulos como "Hamnet", "Marty Supreme", "Una batalla tras otra", "Valor sentimental" y "Los pecadores" entre las nominadas más relevantes.

Los BAFTA 2026 inician a las 19:00 horas de Londres (GMT), lo que corresponde a las 13:00 horas en México. La ceremonia puede seguirse en Latinoamérica a través de TNT, así como en streaming en HBO Max y en el canal oficial de YouTube de BAFTA, donde se transmite la alfombra roja y la premiación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]