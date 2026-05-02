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está dando de qué hablar por la canción que le dedicó a su hija Kailey, quien hace unos días celebró su fiesta de 16 años, el actor cubano hizo suspirar a sus fans con la amorosa canción que le compuso a su Princesa, la cual también cantó.

Levy compartió en redes sociales un video con algunas fotos de la celebración a la que también asistió su exesposa y madre de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, quien en sus redes felicitó a su hija, compartió momentos del festejo, pero omitió en todo momento mostrar o mencionar a su exmarido William Levy.

William y Elizabeth estuvieron juntos aproximadamente 22 años, desde que se conocieron en 2002 hasta su separación definitiva confirmada en abril de 2024. En 2002 se conocieron como concursantes en el reality show "Protagonistas de Novela 2" de Telemundo, donde inició su romance.

Tuvieron dos hijos: Christopher Alexander (nacido en 2006) y Kailey Alexandra (nacida en 2010); su relación fue intermitente, marcada por múltiples separaciones temporales y reconciliaciones públicas.

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Kailey Alexandra sí compartió foto con su padre, el actor cubano William Levy y con su familia completa. Instagram kaileylevy19
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¿Qué dice la canción que William Levy le compuso a su hija Kailey?

El actor compartió la letra de la canción que le dedicó y que le cantó a su hija Kai llamada "Mi Princesa Valiente", la cual escribió él mismo.

“Aunque el mundo te ve estrella en la pantalla yo te sigo viendo en pijama por la sala... Si la vida se me pone al revés, tu abrazo es el lugar al que siempre pertenezco otra vez”.

El tema continúa:

“Porque eres mi princesa valiente mi carácter en tu frente, mi locura inteligente, mi razón para cambiar”.

Además, Levy se mostró como un padre orgulloso de su hija a quien calificó como uno de los regalos más grandes de su vida.

“Dicen que el tiempo vuela… pero nadie te prepara para ver a tu hija convertirse en una mujer tan extraordinaria. Ya cumpliste 16 y no solo celebro tu vida, celebro quién eres: tu esencia, tu nobleza, tu manera de mirar el mundo. Nunca dudes de tu valor, porque llevas dentro una grandeza que no tiene límites. Eres, y siempre serás, uno de los regalos más grandes de mi vida. Nunca olvides que eres Mi Princesa Valiente. Para los que preguntan, sí, escribí esta canción para mi Princesa, llamada 'Mi Princesa Valiente'", compartió.

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