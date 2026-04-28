Elizabeth Gutiérrez y William Levy se reencontraron para celebrar en grande los 19 años de su hija Kailey Alexandra, la pareja se separó definitivamente en 2024 tras rupturas significativas en 2009, 2011 y 2014, y aunque la actriz compartió fotos y detalles del evento, no subió ninguna foto en la que apareciera su ex y padre de sus hijos, William Levy.

Gutiérrez quiso evitar los comentarios entorno a su expareja y con quien luchó por seguir en matrimonio y salvar su larga historia de amor que comenzó en 2002, cuando se conocieron durante el reality show "Protagonistas de telenovela", donde nació su romance.

A lo largo de dos décadas, enfrentaron múltiples crisis asociadas a versiones de infidelidad del actor con sus coprotagonistas como Maite Perroni, Jacky Bracamontes, Ximena Navarrete y Samadhi Zendejas, con quien trabajó en "Vuelve a mí" en 2023.

William Levy, el ausente en las fotos de Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez felicitó a su hija Kailey, quien por cierto se parece mucho a ella, acompañó su publicación con una serie de fotos en las que omitió a William Levy, su exesposo y padre de su hija.

Elizabeth Gutiérrez con sus hijos Kailey Alexandra y Christopher Alexander. Instagram gutierrezelizabeth_

"Mi princesa de carne y hueso... ¡Lo hicimos! Los tiempos de Dios son sin duda perfectos. Soñaste con este día desde pequeña. Tenías tu vestido elegido, soñaste con tener ese baile... imaginaste cómo querías que fuera este día y pudimos hacerlo realidad... Dios me dio la oportunidad de celebrarte como te mereces mi amor.. ¡Nada me hace más feliz que verte sonriendo y viviendo tus sueños! En qué mujer tan hermosa te estás convirtiendo... ¡Estoy tan orgulloso de ti! ¡¡No hay nada que no haría por ti!! ¡¡Amo a mi vida!! ¡¡Tú y Toty sois mi vida!!", escribió.

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Kailey dedicó un mensaje de agradecimiento a su madre y a su padre, entre las fotos que compartió no omitió a Levy, al contrario, en la mayoría de las fotos aparece su papá.

"Gracias a mi mamá y papá por hacer de mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron, ¡vosotros significáis el mundo para mí! ¡Ojalá pudiéramos hacerlo todo de nuevo!", se lee.

Kailey Alexandra con su padre William Levy y con su hermano Christopher Alexander.

Hasta el momento, William Levy, quien hizo público hace poco que ya tiene novia, se ha pronunciado sobre la fiesta de cumpleaños de su hija Kailey.

Kailey Alexandra sí compartió foto con su padre, el actor cubano William Levy y con su familia completa. Instagram kaileylevy19

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