Nueva York.— La apuesta de Universal Pictures con la película en dos partes Wicked continúa desafiando la gravedad en la taquilla.

Apenas un año después de que la primera parte atrajo a multitudes a los cines, aún más personas compraron entradas para el fin de semana de estreno para ver la épica conclusión, Wicked: For Good.

Según las estimaciones del estudio ayer, el filme recaudó 150 millones de dólares en los cines de América del Norte en sus primeros días en cartelera y 226 millones de dólares a nivel mundial.

No solo es el mayor estreno de una adaptación de un musical de Broadway, superando el récord establecido por el lanzamiento de 112 millones de dólares de la primera película, sino que también es el segundo mayor debut del año, detrás de A Minecraft Movie con 162 millones de dólares.

Otros dos filmes también se estrenaron este fin de semana: Rental Family, con Brendan Fraser, que recaudó 3,3 mdd y la cinta de acción finlandesa Sisu: Road to Revenge, que logró 2,6 millones.

En segundo lugar de taquilla quedó Now You See Me: Now You Don’t, con 9,1 millones, y en tercero Predator: Badlands, que alcanzó los 6,3 millones de dólares, seguido de The Running Man con 5,8 y Rental Family con 3,3 mdd.

