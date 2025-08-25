Vivir Quintana acaba de experimentar uno de los días más felices de su vida: su boda. La cantante coahuilense se casó hace unos días con su pareja sentimental, una joven de la que muy poco se sabe.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales de la también compositora, donde publicó una serie de románticas fotografías en blanco y negro que muestran un poco de la ceremonia.

En las imágenes, aparece Quintana luciendo un traje negro de tres piezas y botas, mientras que su pareja viste un vestido blanco con tirantes y detalles bordados al frente, y las cuales acompañó con la frase: "Qué bendición es sentirse enamorada".

Lee también Vivir Quintana le entra al corrido para cantar en contra de la violencia de género

Otro detalle que llamó la atención es el cuidado de Quintana por mantener en completa discresión la identidad de su ahora esposa, y es que solo se aprecia parcialmente su rostro.

“Quiero celebrar con ustedes este sentimiento”, agregó.

La publicación recibió múltiples comentarios de felicitación y buenos deseos de parte de sus seguidores, quienes celebraron el anuncio y expresaron entusiasmo por la nueva etapa de la cantante.

Vivir, a pesar de tener una larga trayectoria en la música, se dio a conocer con la canción "Canción sin miedo", una protesta contra los feminicidios y que ha servido de consignia para las marchas del 8M.

Lee también “Canción sin miedo”, un himno feminista de Vivir Quintana, suena en todo el mundo