Más Información

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

acaba de experimentar uno de los días más felices de su vida: su boda. La cantante coahuilense se casó hace unos días con su pareja sentimental, una joven de la que muy poco se sabe.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales de la también compositora, donde publicó una serie de románticas fotografías en blanco y negro que muestran un poco de la ceremonia.

En las imágenes, aparece Quintana luciendo un traje negro de tres piezas y botas, mientras que su pareja viste un vestido blanco con tirantes y detalles bordados al frente, y las cuales acompañó con la frase: "Qué bendición es sentirse enamorada".

Lee también

Otro detalle que llamó la atención es el cuidado de Quintana por mantener en completa discresión la identidad de su ahora esposa, y es que solo se aprecia parcialmente su rostro.

“Quiero celebrar con ustedes este sentimiento”, agregó.

La publicación recibió múltiples comentarios de felicitación y buenos deseos de parte de sus seguidores, quienes celebraron el anuncio y expresaron entusiasmo por la nueva etapa de la cantante.

Vivir, a pesar de tener una larga trayectoria en la música, se dio a conocer con la canción "Canción sin miedo", una protesta contra los feminicidios y que ha servido de consignia para las marchas del 8M.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram