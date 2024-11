El Teatro Telcel de la Ciudad de México presentará esta temporada navideña "The Ilusionist: The Magic of the Holidays", un espectáculo que combina lo mejor de la magia, el escapismo, el teatro y la danza. Bajo la dirección de siete ilusionistas provenientes de países como Ucrania, Italia, Corea del Sur, México, Australia, Alemania y Francia, esta propuesta promete sorprender y conectar con públicos de todas las edades.

Un show con alma navideña

Más que un simple espectáculo, "The Magic of the Holidays" busca evocar el espíritu de la Navidad, uniendo a familias enteras en torno a shows mágicos. Según el ilusionista mexicano Joaquín Kotkin, esta experiencia no está dirigida exclusivamente a niños, sino que ofrece contenido dinámico y emocionante para el público en general, desde los más pequeños hasta los abuelos.

"Queremos que después del show, las familias tengan algo en común para hablar, compartir y recordar. Este espectáculo crea momentos que quedarán en la memoria de todos", comentó a los medios de comunicación en el Media Day de este espectáculo.

Con 12 años de trayectoria, "The Magic of the Holidays" ha recorrido el mundo, presentándose en lugares emblemáticos como Las Vegas, Broadway y Dubái. Cada edición del espectáculo incorpora nuevos talentos y tecnologías que elevan la experiencia visual y narrativa. Este año, destaca la participación del grupo ucraniano Live Balance, expertos en teatro negro, que añaden un elemento visual único al show.

"Cada tres años buscamos a los mejores magos del mundo en una especie de Olimpiadas de la magia. Esto nos permite mantener el espectáculo fresco y diverso, con actos que incluyen escapismo, grandes ilusiones y técnicas como el cambio de vestuario en menos de un segundo", explicó Joaquín Kotkin.

Uno de los momentos más esperados del show es el acto de escapismo, liderado por Andrew Basso, un ilusionista italiano reconocido por sus hazañas de alto riesgo. Este número no es solo magia, sino un escape legítimo en el que el público puede verificar cada candado y cadena utilizados.

"Es el único acto del espectáculo que no tiene truco. Andrew arriesga su vida cada noche, y siempre contamos con estrictas medidas de seguridad, como ambulancias y protocolos de emergencia", comentaron.

México: un público mágico

El equipo de The Magic of the Holidays tiene un vínculo especial con México, un país que consideran una parada obligada. "El público mexicano es el más cálido y apasionado. Si un espectáculo triunfa aquí, triunfa en cualquier lugar", aseguran.

Con una corta temporada navideña de tan solo seis semanas, invitan a todos los mexicanos, tanto de la capital como del interior del país, a vivir esta experiencia única.

El espectáculo reúne a artistas de diversas nacionalidades, quienes coinciden en que lo que los une es la pasión por la magia y el deseo de ofrecer una experiencia inolvidable. "Es un reto constante superar nuestras propias expectativas, pero lo hacemos con el objetivo de presentar uno de los mejores shows del mundo", afirmaron.

Detalles del espectáculo

Lugar: Teatro Telcel, Ciudad de México

Teatro Telcel, Ciudad de México Duración: 1 hora 50 minutos

1 hora 50 minutos Fechas: Temporada limitada durante las fiestas navideñas

Los boletos para The Magic of the Holidays ya están disponibles en taquillas del recinto y a través de Ticketmaster.

¿Quienes son y qué hacen los ilusionistas en este show?

Enzo Weyne: Con solo 34 años, redefine el arte de la ilusión combinando creatividad, diseño y magia. Ha llevado su talento a Broadway, París y más de 30 países, cautivando a públicos de todo el mundo. Su enfoque innovador y carismático lo posiciona como uno de los ilusionistas más creativos de la actualidad.

Andrew Basso: Conocido como "El Rey del Escape", ha roto récords de taquilla en Broadway y la Ópera de Sídney. Especialista en escapismo extremo, es reconocido como uno de los mejores magos del siglo XXI y el sucesor natural de Harry Houdini y es poseedor de un Récord Guinness por su escape bajo el agua en 2023.

Sam Powers: Descrito como un showman por excelencia, combina acrobacias peligrosas con una presencia escénica magnética. Con más de 400 shows al año, es uno de los ilusionistas más ocupados y reconocidos de Australia. Su audaz estilo ha sido aclamado en programas de televisión y escenarios de 21 países.

Sos y Victoria Petrosyan: Este dúo revolucionó el arte del quick-change, estableciendo cinco récords Guinness con sus impresionantes cambios de vestuario a alta velocidad.

Hyunjoon Kim: Este prodigio surcoreano es maestro en manipulación mágica, una habilidad técnica transformada en arte. Ganador de premios internacionales, incluido el campeonato mundial de magia FISM, su precisión y destreza asombran a audiencias de todo el mundo.

Joaquín Kotkin (El Surrealista): Representa a México como el mago más popular del país. Famoso por crear efectos mágicos únicos, como la "Ilusión del Escorpión" de David Copperfield, combina magia con un enfoque inventivo y surrealista.

Light Balance: Este grupo de baile LED de Ucrania mezcla tecnología, iluminación y coreografías impresionantes. Ganadores del "Golden Buzzer" en America’s Got Talent, sus espectáculos combinan hip-hop, contemporáneo y tecnología de neón en un show único e hipnótico.





