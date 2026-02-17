Más Información

se presentó en El Salvador, logrando cinco sold outs y un gran recibimiento de sus fans, aunque, esta vez, fueron ellos quienes sorprendieron a la cantante pues, en uno de sus shows, una persona en el público mostró una pancarta con el de su expareja, , el cual había sido modificado, a modo que parecía que el exfutbolista estaba bajo algún tipo de posesión, imagen que causó una expresión muy peculiar por parte de la colombiana.

Fueron los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero que "la Baranquillera" se presentó en Estadio Jorge "Mágico" González y, como ha sido su costumbre, a lo largo de todo el "Las mujeres ya no lloran World Tour", Shakira logró agotar todas las entradas a sus cinco conciertos.

Por cada noche, la intérprete de "Antología" logró conjuntar alrededor de 28 mil asistentes que, de acuerdo con el diario salvadoreño "La Prensa Gráfica", más del 50 por ciento había sido conformados por turistas, que viajaron hasta San Salvador, El Salvador, para presenciar los espectáculos de la colombiana, entre ellos cientos de mexicanos.

Y, si quede bien claro en cuál de sus cinco conciertos, Shakira fue sorprendida con la presencia ficticia de su ex, entre el público, la situación ha generado gran revuelo entre su "manda", como se hacen llamar sus fans más cautivos, debido a la expresión que su rostro adoptó al ver la imagen de Piqué, especialmente, porque había sido intervenida con un par de ajustes, pues sus ojos lucían rojos y su lengua estaba de fuera.

Fue a poco de que terminara el show e, inmediatamente después de que interpretara "Loba", que continuó cantando "Music Session #53", la canción con que cierra el concierto y que, además, dedicó a su expareja y su novia actual, Clara Chia Martí.

En ese momento, mientras "Shaki" se paseaba entre las primeras filas del auditorio, notó que una persona alzaba donde aparecía el rostro impreso Piqué, con las alteraciones que ya hemos mencionado, lo que produjo, automáticamente, una reacción perturbadora, pues no sólo abrió los ojos y señaló la imagen, sino que retrocedió rápidamente de la zona, sin que, en ningún momento, dejase de cantar.

