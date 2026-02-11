Más Información

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

UNAM rinde homenaje a Gerardo Estrada

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Arrumban en Los Pinos la estatua de Felipe Calderón

Paseo de las ancestras, esculturas sin consulta

Paseo de las ancestras, esculturas sin consulta

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

¿Quién es Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes?

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

El MAM exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander

ofrecerá el próximo 2 de mayo próximo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, en el que, así como ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.

"Confirmado", se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en un mensaje en redes sociales en el que publicó apartes de una presentación de la cantante y compositora colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento 'Todo el mundo en Río'.

La intérprete de "Waka Waka" y "Pies descalzos" estaba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río que incluía a ídolos mundiales como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Lee también:

Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño. Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado, dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran', con escalas en Río y São Paulo.

En Río de Janeiro ofreció precisamente el primero de los 44 conciertos previstos por su gira en todo el mundo.

Lady Gaga, la atracción de la edición del año pasado de "Todo mundo en Río" ofreció, igualmente en la primera semana de mayo, un multitudinario concierto gratuito en Copacabana que duró unas dos horas y congregó a 2,1 millones de personas, según estimaciones oficiales.

El público que disfrutó de la cantante neoyorquina superó los 1,6 millones que asistieron en 2024 al concierto de Madonna, también en Copacabana.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum. Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa va con TODO: confirma demanda contra Imelda Tuñón y lanza ultimátum

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL/Instagram

Carlos Rivera rompe el silencio tras polémica con Toñita y habla de su matrimonio con Cynthia Rodríguez

Quiso ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl y termina perdiendo seguidores: "¿Cómo ibas a boicotear si pagaste por entrar?". Foto: Amanda Vance -X /AFP

Influencer presume ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl… y pierde 1,000 seguidores en solo 2 minutos

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou presume vestido de encaje y lencería a la vista tras Super Bowl

[Publicidad]