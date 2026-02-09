La gira “Las mujeres ya no lloran” de Shakira tuvo un momento inesperado durante la visita de la cantante a El Salvador.

Este pasado fin de semana, la artista colombiana llegó al país centroamericano para ofrecer el primero de cuatro conciertos en el Estadio Nacional Jorge "El mágico" González.

El recinto lució completamente abarrotado y aunque el espectáculo transcurría con normalidad, un accidente en pleno escenario terminó robándose la atención y hasta se hizo viral en las redes sociales.

Todo ocurrió mientras Shakira interpretaba el tema "Si te vas" frente a los miles de asistentes reunidos. La colombiana, ya con la emoción del show, tomó el pedestal del micrófono y lo alzó para realizar una secuencia de baile; pero cuando se disponía a cambiar de lugar, un resbalón la hizo caer al suelo con todo y micrófono.

La estrella pop logró amortiguar el golpe con su rodilla y uno de sus antebrazos. Inmediatamente, y a pesar del fuerte golpe, Shakira se puso de pie y continuó con el concierto como si nada hubiera pasado.

El público respondió con aplausos y gritos de apoyo, y el espectáculo avanzó conforme a lo previsto. De acuerdo con asistentes, el incidente no afectó el desarrollo del evento ni el ánimo general del concierto.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores destacaron la rapidez con la que Shakira se reincorporó y su profesionalismo.

"Se ve que esta vez si se lastimó", "Y siguió el show como una profesional. Toda una reina", "Se levantó como toda una reina", "Se cae y sigue como si nada", "Eres grande Shakira", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La intérprete de "Monotonía" regresará a nuestro país el próximo 27 de febrero para reunirse, por última vez (al menos en esta gira) con su manada mexicana.

