La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada y que al parecer está o estaba comprometido, pues su novia habría terminado la relación abruptamente.

Ignacio Colombara, bailarín de Cazzu, aparece en sus conciertos protagonizando momentos eróticos con la cantante como parte del perfomance del show, sin embargo, ambos fueron captados juntos en la calle, protagonizando un momento de cercanía, ella lo abraza por la espalda y se percibe una gran química entre ellos.

Las imágenes circulan en redes y apuntan a que dicho bailarín estaba comprometido con una bailarina llamada Clarita Videla Díaz, quien ha recibido decenas de comentarios en sus publicaciones de Instagram en las que le dan ánimos por la situación que está viviendo, el truene con Ignacio.

Ignacio Colombara protagoniza con Cazzu momentos eróticos en conciertos.

Clarita ya no tiene publicaciones con él, y en varios de esos comentarios de sus seguidores ella les ha dado "me gusta" en señal de aprobación. En algunos de estos comentarios se menciona veladamente a Cazzu como la causante de la ruptura.

"Qué bonita eres y qué profesional. Aquí te apoyamos por lo que te hizo fracazzu. Tú eres más linda y con talento te mereces algo mejor, no como otras que se victimizan para tener éxito".

Clarita Videla Diaz sería ya expareja del bailarín Ignacio Colombara, quien estaría de romance con Cazzu.

En otro comentario igualan a la trapera argentina con Karla Panini, comediante mexicana, reconocida principalmente por haber sido la tercera en discordia entre Karla Luna y su esposo Américo Garza, quien actualmente es su marido.

"Cazzu Panini te hizo el gran favor de quitarte una pulga de encima, te mereces algo mucho mejor".

"Me encanta que te levantes con esa actitud. Y tu calla lo que gustes pero también ten la seguridad que el día que gustes hablar, muchas te vamos a creer. Pues es tu historia tu vida y eres la única dueña de tu verdad", se lee.

Hasta el momento ninguno de los tres involucrados ha declarado algo al respecto; la relación de Cazzu con Christian Nodal terminó porque él comenzó una relación con la también cantante Ángela Aguilar, su actual esposa.

