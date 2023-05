Vimos "Guardianes de la galaxia Vol. 3" y esto fue lo que nos pareció

Apenas este martes se cumplieron 15 años del estreno de "Iron Man" (2 de mayo de 2008), considerada como la cinta con la que arrancó el Universo Cinematográfico de Marvel, y precisamente esta semana llega a salas de cines la película número 32 del MCU (por sus siglas en inglés): "Guardianes de la galaxia Vol. 3".

Pero con tantos títulos que se han lanzado en cinco fases, además de series (tanto en live action como animadas) y todavía más proyectos por venir, uno se pregunta ¿todavía hay futuro y nuevas ideas para seguir expandiendo este universo de superhéroes?

Lo cierto es que para mí, que he defendido a capa y espada el MCU por años, después de ver en meses pasados las cintas "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "Black Panther: Wakanda forever" y "Thor:Love and thunder", la respuesta habría sido no. Los tres títulos son por mucho los que menos he disfrutado de Marvel, eso sin mencionar las cifras de la última entrega del hombre hormiga, considerada un fracaso en taquilla y que hoy está envuelta en polémica tras las acusaciones de agresión del antagonista Jonathan Majors.

Pero todo parece apuntar a que este mes ha llegado James Gunn a callarnos la boca a muchos y no, no por su trabajo en DC (su actual casa) sino como director de la tercera entrega de los guardianes.

(Spoiler alert)

Ninguna película del Universo Cinematográfico de Marvel me había hecho llorar tanto como "Guardianes de la galaxia Vol. 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3"), ni siquiera cuando Thanos termina con la mitad de seres vivos de la Tierra en "Avengers: Infinity War" o la muerte de Tony Stark en "Endgame".

Son grandes momentos de la franquicia de superhéroes, que no se piense lo contrario, pero lo que sucede en "GOTG" es brutal y es un bombardeo constante, al menos para los que somos de corazón sensible y no soportamos ver animales sufriendo.

La historia nos presenta a los personajes ya conocidos: Peter Quill (interpretado por Chris Pratt), la nueva Gamora que no es la que originalmente vimos en las otras dos entregas (Zoe Saldaña), Nebula (Karen Gillan), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff) y Rocket (Bradley Cooper), además del perrito Cosmo y Kraglin, entre otros.

Después de recibir el ataque de un nuevo villano el grupo se enfrenta a una nueva y difícil tarea: la de salvar la vida de Rocket.

Hasta ahí todo normal y manejable pero es gracias a que la cinta alterna los recuerdos de Rocket con la búsqueda de los guardianes, que se nos va revelando el triste pasado del mapache y se destapa una trama de maltrato animal en la que el actor Chukwudi Iwuji nos regala a uno de los mejores (¿o más bien peores?) villanos del MCU: el Alto Evolucionador, un científico que experimenta con animales, que no tiene escrúpulos, y quien es el creador de Rocket.

Se trata de una cinta más cruda, como ya ha venido sucediendo en últimos títulos, que mantiene el humor de las anteriores pero que, por momentos, no es suficiente para quitarnos las escenas previas en las que hemos visto a Rocket sufrir, pero también en la que cada uno de los guardianes es bien aprovechado... Aunque claro, un poco más de Silvester Stallone como Stakar Ogord, o de Will Poulter como Adam Warlock también se hubiera agradecido (pero, ey, el universo se sigue expandiendo).

¿Hay futuro para los Guardianes de la galaxia? ¿Seguirán en equipo o en solitario? Son preguntas que se responderán, pero eso sí, para los más fans de Marvel nos dejará con ganas de seguir viendo sus aventuras pues demuestran que ser Guardianes es tan cool como ser Vengadores.