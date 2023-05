Guardianes de la Galaxia... y del respeto

La maldad y la injusticia son dos de los enemigos con los que los Guardianes de la Galaxia siempre han luchado con la intención de destruirlos.

De diferentes maneras, Rocket, Petter Quill, Drax, Mantis, Nébula y Groot se han enfrentado al mal dentro de una historia que, después de nueve años, está por llegar a su fin.

Pero en su última batalla, en Guardianes de la Galaxia vol. 3, este grupo de mercenarios espaciales afrontarán un desafío que debería conscientizar a todos en esta y todas las galaxias: el respeto a los animales.

“Aunque la película es un mundo de Marvel, en el que todos amamos cierta brutalidad y no nos asustamos, ahora también mostramos que hay un nivel en el que la brutalidad no está bien”, dice Chukwudi Iwuji en entrevista.

El actor de origen nigeriano y británico da vida al rival principal de los Guardianes en esta cinta, llamado Alto Evolucionador, un científico que busca crear una raza perfecta, por lo que experimenta con animales, incluido Rocket, uno de los personajes más emblemáticos de esta franquicia, y que interpreta Bradley Cooper.

“Yo mismo me conmuevo porque me veo reflejado al ser dueño de una mascota, pero el concepto de crueldad incluso no sólo es para los animales, sino para el prójimo, quizá otro ser humano”, explica Iwuji.

“Para saber cómo tratar a las pequeñas criaturas debes comenzar por ser comprensivo contigo mismo; si sabes cómo ser comprensivo, sabrás serlo con tu prójimo”, destaca el actor africano.

Will Poulter da vida Adam Warlock, un súper humano resultado de uno de los experimentos del Alto Evolucionador. Su personaje vivirá en carne propia el maltrato de su creador, algo que el actor considera puede ser fuerte para los niños que asistan a las salas, si bien también invita a la reflexión.

“Corresponde a las películas de este tamaño pensar críticamente sobre su aplicación social y asegurarse que, además del entretenimiento, están enviando mensajes socialmente responsables, especialmente cuando consideras el tamaño de la audiencia que este tipo de películas suele atraer”, dice.

Al dar vida al Alto Evolucionador, Chukwudi ha reflexionado sobre lo que motiva a las personas que cometen actos crueles con animales, algo que asegura, no puede entender.

“Si tienes la capacidad de ser cruel con la criaturas indefensas como el Alto Evolucionador, no hay nada que te impida ser cruel contigo mismo o con otro ser humano. Es una discusión que no sólo debe tenerse, sino a la que debe buscarse solución”.

Una franquicia atemporal

Los fans de Guardianes de la Galaxia opinan en foros que esta será la última entrega de la franquicia.

Y si bien nada está escrito, Chukwudi asegura que esto no es tan relevante como pareciera, pues todas estas historias tienen una suerte de “selección natural” que las trae de vuelta ya sea en filmes, cómics o cualquier formato, presente o del futuro.

“No hay nadie vivo que no haya sido influenciado en algún momento por los cómics que han existido durante tanto tiempo”, reflexiona el actor, quien en la última Comic-Con fue testigo de la visita de niños con sus padres y abuelos.

“Cuando veo amor generacional me doy cuenta de que mientras Marvel siga reinventando la forma de contar historias y brinándonos personajes que podemos sentir, estarán ahí por mucho tiempo”, cuenta.

La víctima DEL FILME

El nombre del hábil mapache, Rocky Raccoon, está basado en una canción de The Beatles.

Guardianes de la Galaxia... y del respeto