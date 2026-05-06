Las tensiones entre Rihanna y A$AP Rocky quedaron al descubierto durante la Met Gala 2026 en Nueva York, donde un par de videos comenzaron a circular en redes sociales en los que se muestra a la pareja en situaciones incómodas.

En uno de los clips, difundido en X, se observa al rapero conversando con dos mujeres mientras la cantante es entrevistada a escasos metros. En medio de la charla, Rihanna voltea hacia él con gesto serio mientras responde a las preguntas del reportero. Poco después, Rocky se acerca para saludar al periodista e intenta interactuar con ella, pero la intérprete mantiene una actitud distante.

Agora tudo faz sentido, e explica o vídeo da TMZ. pic.twitter.com/AnWqgYCaSZ — Mariana Oliveira (@marioliveirain) May 6, 2026

Sin embargo, ese no habría sido el único momento tenso de la noche. De acuerdo con reportes de TMZ, ambos también fueron captados protagonizando una discusión dentro de su autobús tras abandonar el evento. En las imágenes, la pareja parece intercambiar palabras en un tono acalorado, lo que reforzó las versiones sobre un posible desencuentro.

A pesar de estos episodios, testigos presenciales aseguraron que durante gran parte de la velada Rihanna y A$AP Rocky se mostraron cercanos, relajados y en buena sintonía, lo que contrasta con lo que reflejan los videos que rápidamente se viralizaron.

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¿Cómo ha sido la relación entre Rihanna y A$AP Rocky?

La relación entre Rihanna y A$AP Rocky se hizo pública alrededor de 2020, aunque su amistad se remonta a varios años atrás, cuando comenzaron a colaborar en proyectos musicales y apariciones públicas. Con el tiempo, su vínculo evolucionó hacia una de las parejas más mediáticas de la industria, destacando por su complicidad tanto dentro como fuera de los escenarios.

En los últimos años, la cantante y el rapero han consolidado su vida en común con la llegada de sus hijos:

RZA Athelston Mayers: El primogénito, nacido el 13 de mayo de 2022.

El primogénito, nacido el 13 de mayo de 2022. Riot Rose Mayers: El segundo hijo, nacido el 1 de agosto de 2023.

El segundo hijo, nacido el 1 de agosto de 2023. Rocki Irish Mayers: La tercera hija y primera niña, nacida el 13 de septiembre de 2025.

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