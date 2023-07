Vícitma de Kevin Spacey lo compara con el psicópata que el actor interpretó en "Se7ven"

Una de las víctimas de Kevin Spacey acaba de realizar su declaración frente al jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, en la cual dio detalles explícitos acerca del comportamiento inapropiado que el actor de 63 años tuvo con él hace más de dos décadas, época en que se encontraba en el mejor momento de su carrera, luego de haber sido reconocido con el premio Oscar. El acusador comparó la personalidad de Spacey con la de John Doe, el asesino que el actor interpretó en la cinta "Se7en", al denominarlo como una persona "espeluznante".

Luego de que en mayo del año pasado, el actor de 63 años fuera acusado por 12 cargos, todos relaciones con agresiones sexuales, ya comenzó el juicio a través del que se definirá si es inocente o culpable, por lo que el día de ayer, Spacey tuvo que presentarse ante el tribunal londinense, en el que se reprodujo una cinta en la que una de sus víctimas, de las que no se mencionó nombre -debido a que la ley británica protege la identidad de las víctimas de cualquier clase de abuso-, en la que da detalles de la experiencia que vivió con el acusado.

De acuerdo con los testimonios, la agresión que sufrió por manos del actor estadounidense tuvo lugar a poco tiempo de que el actor ganara el premio Oscar como "Mejor actor" por su participación en la cinta "American Beauty" (1999). Los hechos tuvieron lugar en Londres pues, en esa época, Kevin era el director artístico del teatro The Old Vic. El actor invitó al testificante a que lo acompañase a una fiesta que Elton John ofrecería, prometiéndole que le presentaría personajes importantes de la industria pero, para su sorpresa, camino al evento, el actor lo tocó inapropiadamente y sin su previo consentimiento.

"Fue a muchas fiestas lujosas en ese momento, era muy famoso y Elton John tuvo esta gran fiesta en la Casa de Windsor y fue una gran fiesta, era una fiesta de verano, ´The White Tie and Tiara Ball´, se llamaba", rememoró en el audio que, frente el tribunal fue escuchado por el actor.

"Le preocupaba que la prensa le tomara fotos, así que estaba nervioso, también había tomado una copa. Íbamos a bajar allí y él estaba bastante entusiasmado. Me golpeó justo en las testículos, básicamente. Me dejó sin aliento, él estaba riéndose y dije que me dolía. Él no dijo nada, se rió y se rió. El dijo; ´Ay, distensión, distensión´, prosiguió.

De acuerdo con la víctima de Spacey, el actor estaba bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes cuando llevó a cabo dichos tocamientos, los cuales le advirtió, inmediatamente, que le incomodaban, por lo que le advirtió que si volvía a hacerlos, actuaría físicamente para defenderse, pues la acción del actor le había molestado mucho, sin embargo, recuerda que Kevin no hizo caso a su solicitud y en cambio, le expresó que el comportamiento que tomó luego de que lo tocara lo había "excitado mucho".

“Me agarró muy fuerte y me dolió mucho. Lo empujé contra la puerta y le dije: 'No vuelvas a hacer eso o te noqueo'", pormenorizó.

"Me agarró en áreas privadas; intentaba tocarme y tratar de agarrarme y hacerme sentir muy incómodo, estaba disgustado de que hubiera hecho eso, obviamente estaba muy desordenado con su sexualidad", detalló.

Además, la víctima del actor describió la personalidad del actor como internamente violenta pues, aunque recuerda que en principio se mostró muy sensible, podía percibir que tenía reprimidos muchos sentimientos que lo hacían lucir como un hombre que generaba desconfianza. Fue entonces que lo comparó con el personaje que Spacey dio vida en 1995, en la película "Se7en", en la que encarnaba a un asesino con problemas mentales, obsesionado con los siente pecados capitales.

"(Es como su personaje) en 'Se7en', es un poco así. un poco espeluznante, tal vez no tan malo", destacó.

Además, declaró que el actor lo agredió más de 10 veces en las que golpeó sus gluteos mientras tocaba sus genitales, así como hasta llegó a pasearse desnudo frente de él. Luego de lo que vivió a lado de Spacey ,asegura que no ha podido ver ninguna película donde aparezca.

