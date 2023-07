Mayela Laguna explota contra Luis Enrique: "Por mí que le quiten ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo"

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán por más de una década, y con quien tuvo un hijo llamado Apolo, el cual fue desconocido como tal por Luis Enrique hace unos días, asegura que el hijo de Silvia Pinal no quiere hacerse la prueba de paternidad que el abogado de Mayela le está solicitando, por lo que ya emprendió acciones legales por el daño moral que le está causando a ella y a su hijo; de paso, Mayela dejó entrever que hay muchas cosas oscuras en la familia, sobre todo en torno a Enrique Guzmán.

Muy molesta por ser buscada a las afueras de la escuela de su hijo, Mayela accedió a hablar ante las cámaras del programa Chisme No Like sobre la complicada situación que vive luego de que Luis Enrique Guzmán informara a través de un comunicado que no es el padre biológico de Apolo, el niño que tuvo con Mayela hace cuatro años y medio.

Mayela aseguró que Luis Enrique Guzmán nunca le ha dado manutención para su hijo, sólo le puso una pizzería para que de ahí se mantuviera ella y el pequeño Apolo, sin embargo, tras el problema con él, sus hermanos, que estaban distanciados de Mayela, la están ayudando a ella y al niño.

Ante los cuestionamientos del actuar de su expareja, Mayela dijo desconocer las razones que movieron a Luis Enrique a hacer lo que hizo, lo calificó como un error garrafal y hasta un delito, pues está privado a su hijo de muchas cosas que tenía, como el amor de la familia Pinal, así como de cosas materiales que ahora ya no tiene el pequeño y que estaba acostumbrado.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna vivieron una relación de altibajos durante 12 años; el menor, Apolo, llegó a unir a la familia Guzmán Pinal.

Como posible causa del actuar de su expareja, Mayela comentó que tal vez la familia descubrió algo que hizo Luis Enrique pero que le quieren echar la culpa a ella, haciéndola pasar por loca para luego quitarle a su hijo como pasó hace tiempo.

“A lo mejor se dieron cuenta que su hijo robó a su mamá y no fui yo, y me quieren echar la culpa a mi, ¿no?; a lo mejor me quieren echar la culpa de algo que no hice, y que tengo los mensajes de todo, puedo comprobar todo acerca de cada una de las cosas, todo, para meterme a la cárcel y quitarme a mi hijo una vez más, no sé”, comentó.

"Apolo llegó para darle felicidad a la familia Pinal"

Mayela Laguna asegura que no le importa el dinero de la familia Pinal Guzmán porque Luis Enrique, el padre del menor, nunca se ha hecho responsable económincamente de él, además, minimizó el que Alejandra dijera que en su herencia había incluído a Apolo, sin embargo, reconoció que su hijo ha hecho muy felices tanto a su suegra como a su cuñada y al propio Luis Enrique.

“Un hijo que los ha hecho felices que en toda su vida a los Pinal, un hijo que en cuatro años y medio a mi suegra le dio vitalidad, a Alejandra le dio la felicidad que nunca ha tenido, a Luis Enrique la felicidad que nunca ha tenido, un hijo que lo único que ha hecho es darles felicidad y que no le enjareté a nadie”.

Laguna aseguró que el padre de su hijo sí es Luis Enrique aunque él diga lo contrario, tan es así que cuando ella aún estaba embarazada ambos se hicieron una prueba genética porque querían saber el sexo del bebé, y en dicha prueba se reveló que él era el padre, por lo que no comprende el comportamiento de Luis Enrique.

Fue enfática al decir que ya no le interesa nada, sólo vivir tanquila con su hijo: “No me interesa nada, por mí que le quiten ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo, no me interesa, me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo, como lo vieron ahorita, está feliz mi hijo, no necesita de nadie más, ahorita está feliz”.

Mayela dice que la familia Pinal es "macabra"

Mayela Laguna no la está pasando nada bien, el nuevo escándalo de la familia Guzmán Pinal es protagonizado por ella y por Luis Enrique, su pareja desde hace 12 años, y con quien ha tenido altas y bajas, sin embargo, después de lo ocurrido, considera que su hijo Apolo no merece tener a un padre como él.

“Mi hijo no se merece un papá como él, es un niño súper chido, súper educado, súper lindo, no se merece un papá como él que lo desconozca nacionalmente”, expresó molesta, y añadió que a pesar de que la familia ha hecho quedar a Frida Sofía, hijo de Alejandra, como una mentirosa por su acusaciones de abuso en contra de su abuelo Enrique Guzmán, Mayela asegura que Frida no miente.

"El señor Guzmán no ha sido un buen abuelo en absoluto, de hecho muy mal abuelo; de ese señor no tengo ganas de hablar, porque si hablara no le gustaría al señor Guzmán", y agregó: “claro que es cierto, por supuesto (el abuso de Enrique Guzmán en contra de frida), pero imagínate, si su misma mamá la manda a la chingada, y mete las manos al fuego por su papá ¿qué no van a hacer con mi hijo?, que lo único que ha hecho es darles felicidad, no es que les enjareté un hijo como carga, al contrario, los hice felices a todos”, reiteró, y de paso admitió que la familia Guzmán Pinal es una "familia macabra" que le ha arruinado la vida desde que se embarazó de Apolo.

“Es una familia macabra, deberían de ponerme como villana de telenovela, a toda la familia Guzmán Pinal que son unos santos me los chingué; ¡cómo creen!; ellos me han jodido la vida, cuatro años de mi vida, llevo con Luis Enrique 12 años, pero desde que me embaracé valió mi vida madres, me hice más vieja en dos segundos, valió todo madres, todo, he sufrido un chingo, no tienes una idea, y luego esto de remate”, expresó conmovida.