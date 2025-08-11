Más Información

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

A dos años del fallecimiento de su esposo, admite que descuidó su carrera y su vida personal, alejando a sus seres queridos de ella, debido a que el deceso sucedió de forma tan repentina que tardó mucho en procesar que su marido ya había partido.

En entrevista con Matilde Obregón, la conductora de espectáculos se mostró de mucho mejor humor pues, en los últimos dos años, pasó momentos muy complicados, luego de que su esposo,, perdiera la vida.

El motivo de su deceso fue desencadenado por una úlcera, de alrededor de 5 centímetros, ubicada en su intenstino, lo que le estaba provocando fuertes dolores abdominales.

"Se fue muy rápido, no es algo que esperas, obviamente, te llega y no te cae el veinte, termina por no caerte, te cae por ratitos y, de repente, te tiras", dijo.

Gallardo rememoró que, tras la pérdida de su esposo, con quien estuvo casada por 26 años, descuidó muchos aspectos de su vida, entre ellos el profesional, pues cuando su canal de YouTube contaba con gran cantidad de seguidores, la conductora dejó de subir contenido y, cuando se dio cuenta, sus videso ya no eran tan visitados como lo eran antes.

"Mi canal iba muy bien, de repente, yo lo descuidé, soy muy honesta, porque todavía no me caía el veinte de lo de Robert", dijo con la voz entrecortada.

"Lo descuidé y se fue para abajo", recalcó.

En ese momento, cayó en la cuenta de que estaba dejando pasar su vida y las oportunidades que llegaban a ella, por lo que tomó fuerzas para reanundar sus actividades y continuar con su día a día.

"Dije ´¿qué rayos estás haciendo con tu vida, Verónica´, llegan momentos en que te desbalagas, no sabes qué hacer, crees que haces lo correcto, a la vez no..., yo creo que Diosito baja, te da una cachetada y te dice ´ponte las pilas, no seas bruta´", dijo, mientras se limpiaba las lágrimas con un panuelo que Obregón le extendió.

También pidió a su hijo Patricio, su nuera Mariana y su hermana Lucía que le dieran un tiempo, pues se exasperaba cuando trataban de estar a su lado cada instante, debido a lo vulnerable que se encontraba.

"Tendrás 20 personas a tu alrededor, que te amen, te adoren y te digan ´échale ganas, sal adelante´, y quieres patearlas a todas y decirles ´déjenme en paz´, me acuerdo que, muy al principio, mi hermana, Patricio, Mariana, no me querían dejar sola y decían ´¿cómo te vas a quedar sola en la casa´ y les decía, ´pues como me he quedado siempre´", contó.

Dedicó unas palabras a su esposo, cuando llevó a cabo la dinámica que Obregón realiza con sus entrevistados, a quienes les pide que, de tener la oportunidad de hablar con una persona que ya no está, qué es lo que le diría.

Conmovida, Verónica indicó que llamaría a Robert, o "al Güero", como solía llamarlo, para preguntarle por qué se había ido tan pronto.

"Desgraciado, ¿por qué te largaste?, ¿por qué te fuiste, cabr*n y me dejaste?, lo que estarías viviendo, ahorita, con tu hijo, el nieto que está por venir, ¿ya no me aguantabas?, ay güero, en donde quiera que estés, espero que estés descansado en paz", remató.

Finalmente, expresó que sí está abierta al amor, pues tiene los deseos de volver a enamorarse, de hecho, reconoció que salió con un hombre, pero fue un encuentro en el que se sintió muy incómoda, ya que era sumamente vanidoso, lo que no le gustó.

"Conocí a una persona y dije ´ay no´, paso ¿eh?, una cosa terrible, (me lo presentó) un amigo, se sentía muy galán, quise (intentarlo), pero no", precisó.

