A dos años del fallecimiento de su esposo, Verónica Gallardo admite que descuidó su carrera y su vida personal, alejando a sus seres queridos de ella, debido a que el deceso sucedió de forma tan repentina que tardó mucho en procesar que su marido ya había partido.

En entrevista con Matilde Obregón, la conductora de espectáculos se mostró de mucho mejor humor pues, en los últimos dos años, pasó momentos muy complicados, luego de que su esposo, Robert Alexander, perdiera la vida.

El motivo de su deceso fue desencadenado por una úlcera, de alrededor de 5 centímetros, ubicada en su intenstino, lo que le estaba provocando fuertes dolores abdominales.

Lee también: Muere Robert Alexander ‘El Gringo’, esposo de la periodista Verónica Gallardo

"Se fue muy rápido, no es algo que esperas, obviamente, te llega y no te cae el veinte, termina por no caerte, te cae por ratitos y, de repente, te tiras", dijo.

Gallardo rememoró que, tras la pérdida de su esposo, con quien estuvo casada por 26 años, descuidó muchos aspectos de su vida, entre ellos el profesional, pues cuando su canal de YouTube contaba con gran cantidad de seguidores, la conductora dejó de subir contenido y, cuando se dio cuenta, sus videso ya no eran tan visitados como lo eran antes.

"Mi canal iba muy bien, de repente, yo lo descuidé, soy muy honesta, porque todavía no me caía el veinte de lo de Robert", dijo con la voz entrecortada.

"Lo descuidé y se fue para abajo", recalcó.

Lee también: Javier Alatorre fue el padrino de bodas de Vero Gallardo y Robert "el Gringo": esta es su historia de amor

En ese momento, cayó en la cuenta de que estaba dejando pasar su vida y las oportunidades que llegaban a ella, por lo que tomó fuerzas para reanundar sus actividades y continuar con su día a día.

"Dije ´¿qué rayos estás haciendo con tu vida, Verónica´, llegan momentos en que te desbalagas, no sabes qué hacer, crees que haces lo correcto, a la vez no..., yo creo que Diosito baja, te da una cachetada y te dice ´ponte las pilas, no seas bruta´", dijo, mientras se limpiaba las lágrimas con un panuelo que Obregón le extendió.

También pidió a su hijo Patricio, su nuera Mariana y su hermana Lucía que le dieran un tiempo, pues se exasperaba cuando trataban de estar a su lado cada instante, debido a lo vulnerable que se encontraba.

Lee también: Tras la muerte de su esposo, la conductora Verónica Gallardo es hospitalizada

"Tendrás 20 personas a tu alrededor, que te amen, te adoren y te digan ´échale ganas, sal adelante´, y quieres patearlas a todas y decirles ´déjenme en paz´, me acuerdo que, muy al principio, mi hermana, Patricio, Mariana, no me querían dejar sola y decían ´¿cómo te vas a quedar sola en la casa´ y les decía, ´pues como me he quedado siempre´", contó.

Dedicó unas palabras a su esposo, cuando llevó a cabo la dinámica que Obregón realiza con sus entrevistados, a quienes les pide que, de tener la oportunidad de hablar con una persona que ya no está, qué es lo que le diría.

Conmovida, Verónica indicó que llamaría a Robert, o "al Güero", como solía llamarlo, para preguntarle por qué se había ido tan pronto.

Lee también: Daniela Castro se lanza contra Ana María Alvarado tras acusaciones de bullying; "tú sí eras mala", dice

"Desgraciado, ¿por qué te largaste?, ¿por qué te fuiste, cabr*n y me dejaste?, lo que estarías viviendo, ahorita, con tu hijo, el nieto que está por venir, ¿ya no me aguantabas?, ay güero, en donde quiera que estés, espero que estés descansado en paz", remató.

Finalmente, expresó que sí está abierta al amor, pues tiene los deseos de volver a enamorarse, de hecho, reconoció que salió con un hombre, pero fue un encuentro en el que se sintió muy incómoda, ya que era sumamente vanidoso, lo que no le gustó.

"Conocí a una persona y dije ´ay no´, paso ¿eh?, una cosa terrible, (me lo presentó) un amigo, se sentía muy galán, quise (intentarlo), pero no", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc