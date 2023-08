Muere Robert Alexander ‘El Gringo’, esposo de la periodista Verónica Gallardo

Robert Alexander Kalish, el conductor de televisión del programa “Gringo en México”, quien también fue esposo de la periodista mexicana Verónica Gallardo, falleció hoy 5 de agosto a los 74 años de edad. De acuerdo con un medio de circulación nacional, había sido internado después de experimentar fuertes dolores abdominales.

La periodista de espectáculos reveló a “TV Notas” que su esposo se encontraba en una situación crítica de salud. Sin embargo, él no le había comunicado la gravedad de su estado.

“Hace 3 días tuvo problemas para evacuar, le di un laxante pero no tuvo efecto. Me comuniqué con su médico y me recetó medicamentos. Luego, tuvo una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que comenzó a sangrar”, explicó Gallardo.

Además, la comunicadora enfrentó dificultades para conseguir atención en el hospital de especialidades, ya que requerían ciertos estudios, pero la persona encargada no estaría disponible hasta el lunes. Por ello, de manera urgente llevó a Alexander a un hospital en Iztaccihuatl.

Posteriormente, decidieron trasladarlo a otro hospital, pues necesitaba someterse a una cirugía de emergencia.

“Ellos necesitan hacerle una endoscopia para determinar la causa del sangrado”, informó Gallardo al medio, hace unas horas.

Robert Alexander nació el 26 de noviembre de 1948.

¿Cuándo fue el estreno del programa "Gringo en México"?

El programa conducido por Alexander hizo su debut el 20 de abril de 2007 y se transmitió por Unicable durante varios años. La temática se centraba en diferentes destinos del país y su rica gastronomía. Más adelante, el presentador se dedicó a subir videos relacionados con el mismo tema en un canal de Youtube.

