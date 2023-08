Se viraliza video de Yahritza Martínez pidiendo que sólo le hablen en Inglés, tras decirse orgullosa de sus raíces mexicanas

La joven cantante Yahritza Martínez y sus hermanos, miembros de la agrupación de regional mexicano Yahritza y su esencia, han generado controversia en redes sociales después de una entrevista que se volvió viral. En dicha charla, hicieron fuertes comentarios sobre México, expresando su desagrado hacia la comida y la ciudad, lo que provocó la furia de algunos de sus seguidores, quienes los "cancelaron" y los convirtieron en blanco de críticas.

Los músicos en ascenso alcanzaron la fama tras su colaboración con Grupo Frontera en el tema "Frágil": que se volvió muy popular en TikTok. Sin embargo, pareciera que en nuestro país su carrera ha quedado truncada, o por lo menos, eso es lo que opinan algunos internautas.

Yahritza y su esencia han triunfado con el tema "Frágil" junto al grupo Frontera.

¿Qué dijo Yahrizta y su esencia sobre México?

Los intérpretes expresaron que no les gustaba el sabor de la soda y notaron que la comida no tenía "el mismo sabor" que en Washington D. C. (EU), donde residen. Además, añadieron que por las noches no podían dormir debido al ruido de las sirenas de la policía.

Ahora, un nuevo clip compartido en la plataforma de orígen chino, volvió a encender la polémica, pero esta vez con respecto a Yahritza, pues en el video se le puede ver pidiéndole a alguien que se comunique exclusivamente en inglés. Te contamos los detalles.

¿A Yahritza no le gusta el español?

En el material, la intérprete comparte pantalla con una mujer con la que parece tener familiaridad, y ambas bromean sobre el tono de voz.

“No me hables en español, háblame en inglés", se le escucha decir a Yahritza.

En otra parte del video, la "invitada" insiste en que la artista debe hablar español porque su público habla el mismo idioma, pero la cantante la silencia.

“Tu eres una cantante mexicana en español, tu chat habla español. Hay mucha gente en México que lo habla”, dice la joven, a lo que la voz de “Soy el único” respondió: “Si no me pueden escuchar o no quieren estar en mi en vivo y no entienden, pues voy a hablar en español cuando yo quiera y hablar inglés cuando yo quiera. Si no les gusta se pueden retirar”.

El clip se viralizó nuevamente después de que la agrupación ofreciera una disculpa pública. En su mensaje, detallaron que se sienten orgullosos de tener sangre mexicana, lo cual los motiva a seguir creando más música.

"Somos orgullosamente mexicanos, apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México".

Sin la presencia de Armando "Mando", uno de los hermanos, los otros dos hermanos aseguraron que no se supieron expresar correctamente: “Estamos agradecidos pero también apenados, ustedes el público tienen toda la razón, no nos supimos expresar correctamente, en este alarde, tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablábamos de algunos detalles que estaban fuera de lugar, ya entendimos eso, les ofrecemos una disculpa de todo corazón, si ofendimos a alguien esa nunca fue nuestra intención”.

¿De dónde son Yahritza y su esencia?

Lo primero que hay que destacar que la banda es liderada por una mujer, en realidad una adolescente de apenas 15 años y que a su corta edad. Su nombre real es Yahritza Martínez, originaria de Yakima, Washington, pero de padres mexicanos. Si bien la joven no ha pasado mucho tiempo en territorio nacional, sí creció rodeada de tradiciones y, en especial, de la música regional, ya que su padre y sus tíos formaban parte de una banda. A los 14 años, Yahritza aprendió a tocar la guitarra, además de que ya escribía sus propias canciones.

