Tras la muerte de su esposo, la conductora Verónica Gallardo es hospitalizada

Verónica Gallardo, la presentadora que afrontó la triste partida de su esposo, Robert Alexander Kalish, también conocido como "El Gringo", el pasado 5 de agosto, preocupó a sus seguidores al sentirse mal. Sus hijos la llevaron al hospital en respuesta a su estado.

Fue a través del canal de YouTube de Gallardo que se compartió esta primicia. Su sobrina, Diana Gallardo, quien anteriormente trabajó como conductora en "La Oreja", anunció su ausencia debido a problemas de salud.

Según lo relatado por la familia de Verónica, la periodista comenzó a sentirse mal y a punto de desmayarse. Sin embargo, lograron llevarla rápidamente para recibir atención médica.

"Gracias a Dios, mi hermana y yo estábamos en casa de mi tía. Estábamos ahí; alcanzamos a agarrarla y mi primo Pato y su novia Mariana se la llevaron al hospital. Lo único que nos alcanzó a decir a mi hermana Sandra y a mí es que les avisáramos a ustedes que no iba a haber programa", compartió.

Además, expresó su gratitud a los seguidores del canal por mantenerse informados sobre la situación de su tía en estos momentos difíciles. Asimismo reconoció la complejidad de la situación por el estrés causado por la pérdida de su tío y agradeció a quienes han estado apoyando a Verónica.

Robert Alexander ‘El Gringo’, esposo de Verónica Gallardo. Captura.

A Verónica Gallardo nada la derrumba

Ayer 19 de agosto, en el canal "Vero Gallardo TV", se compartió un video titulado "Nada me derrumba". En el clip, la periodista habló desde la comodidad de su cama para dar detalles sobre lo sucedido. El video fue más breve de lo usual, ya que Verónica se sentía fatigada y somnolienta.

Recordó que desde la mañana había estado lidiando con un fuerte dolor de cabeza. A pesar de ello, no le prestó mucha atención y solo bebió más agua, optando por no tomar analgésicos debido a cómo habían afectado a su esposo. Mencionó que comenzó a sentirse un poco mejor, pero más tarde experimentó mareos y visión borrosa.

Este episodio fue algo inusual para Verónica, quien en los últimos 20 años había mantenido una buena salud, a pesar de su diagnóstico de hipertensión. Reveló que no estaba segura si había dejado de tomar sus medicamentos después del fallecimiento de su esposo, lo que podría haber contribuido a su presión arterial elevada.

Captura.

¿De qué murió Robert Alexander Kalish "El Gringo"?

Respecto al fallecimiento de Robert Alexander Kalish "El Gringo", se informó que ocurrió a la edad de 74 años. Un medio de alcance nacional reporto entonces que fue internado debido a intensos dolores abdominales que experimentó antes de su partida.

Gallardo comunicó a “TV Notas” que su esposo se encontraba en una situación crítica de salud. Pero, él no le había comunicado la gravedad de su estado.

“Hace 3 días tuvo problemas para evacuar, le di un laxante pero no tuvo efecto. Me comuniqué con su médico y me recetó medicamentos. Luego, tuvo una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que comenzó a sangrar”, explicó entonces Gallardo.

Además, la comunicadora enfrentó dificultades para conseguir atención en el hospital de especialidades, ya que requerían ciertos estudios, pero la persona encargada no estaría disponible hasta el lunes. Por ello, de manera urgente llevó a Alexander a un hospital en Iztaccihuatl.

Posteriormente, decidieron trasladarlo a otro hospital, pues necesitaba someterse a una cirugía de emergencia.

“Ellos necesitan hacerle una endoscopia para determinar la causa del sangrado”, informó Gallardo al medio.

