Muere actor de "This is us" a los 66 años

Ron Cephas John murió a los 66 años, luego de enfrentar una dura batalla con los problemas que aquejaban a uno de sus pulmones, según lo reportó uno de sus representantes, a través de un mensaje que hizo alusión a la larga carrera que labró en el mundo de la actuación, desde hace 28 años, así como enfatizó algunas cualidades de la personalidad del actor, el cual nunca perdió la sencillez y que es mejor recordado por su papel como William "Shakesapare" Hill en la serie "This is us".

"A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón", expresó su representante a través de un comunicado oficial, en el que, además, detalló que el deceso se produjo el día de ayer, debido a un problema de pulmón de "larga data".

Antes de debutar en la gran pantalla, Cephas John participó en puestas escenas como "Holiday Heart" en el Nuyorican Poets Café, hasta que en 1994, tuvo su primera oportunidad en el cine en "Murder Magic", sin embargo, eso no evitó que siguiera forjando su carrera teatral, pues comenzó a compaginar sus llamados en set de filmación y el teatro, sobre todo, en la obra "Ricardo III", donde interpretó a Shakespeare a lo largo de varios años.

Lee también: ¿Amor al descubierto? Ángela Aguilar habría decidido no ocultar más su "relación" con Josh Ball, estrella de la NFL

Y aunque Ron granjeó una carrera sólida como actor, no fue sino hasta su aparición en "This is us", en el que interpretó a William Hill, el padre biológico de Randall Pearson, uno de los personas principales de serie de NBC. Dentro de la historia, el personaje de Ron había abandonado a Randall, al poco tiempo de nacer, sin embargo, cuando este creció tuvieron un encuentro, pero a l poco tiempo su personaje falleció, debido a que padecía cáncer de estómago en una fase muy avanzada.

En 2020, el actor fue nominado al Emmy por su papel en "This is us", convirtiéndose en ganador.

En su juventud, en 1989, conoció a Kim Lesley, una cantante británica, con la que tuvo a su única hija, la también actriz Jasmine Cephas Jones que, en al actualidad, tiene 34 años y con quien pudo compartir el triunfo de su Emmy en 2020, pues ambos fueron nominados y ganadores del premio, por lo que, al año siguiente, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión los invitó a presentar una de las categorías de las premiaciones juntos.

Lee también: Jorge Ortiz de Pinedo contempla la posibilidad de un trasplante de pulmón: "Aquí sigo luchando"

Algunas personalidades del mundo artístico ya se pronunciaron y lamentaron el deceso del actor, como el jugador de baloncesto Sterling Brown y las actrices Viola Davis, Mandy Moore, esta última, quien interpretó el papel principal de "This is us", la cual conmovió con sus condolencias:

"Magia pura como humano y como artista... Atesoraré todos los momentos para siempre".



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc