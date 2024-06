Carín León, orgulloso de llevar su música a Europa

Miami.— El nombre de Carín León estará mayormente relacionado con el regional mexicano; sin embargo, al hablar con él surgen nombres como el de la banda británica de rock Coldplay, los brasileños intérpretes de power metal Angra, o el popero español Alejandro Sanz.

Esos son algunos de los artistas que lo han influenciado, y así como para él hay espacio para diferentes géneros musicales e idiomas, sigue también abriéndose paso explorando nuevas fronteras.

El nacido en Hermosillo, quien el mes próximo cumplirá 35 años, prepara una gira que arranca el 22 de julio por EU, para continuar en noviembre en Europa, tocando por primera vez en ciudades como Londres, Amsterdam y París. Quiere, sí, llevar su música a sus paisanos que viven fuera de México, pero también atrapar a otro público sirviéndose de géneros como el country.

“Ir a presentar mi música a Europa, donde pensé que nunca iba a pisar ni siquiera como turista, es un logro muy grande y estoy muy orgulloso de poder llevar mi música hasta esos lugares y emocionadísimo por empezar esta gira anglo con Boca chueca (su más reciente álbum)”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

A León incluso le sorprende el nivel de compromiso que ha mostrado el público fuera de México.

“Hay mucha gente latina por aquellos lados que espera ansiosa. Hemos visto muchos comentarios de Australia últimamente, de Brasil, y tiene lógica porque el country tiene un espacio muy fuerte en esos lugares, están los mejores artistas que literalmente tienen esa misión, expandir y llevar esta música hasta el último rincón del mundo”.

Más que regional

El cantante recibe a EL UNIVERSAL en un hotel de Miami para hablar sobre su nuevo material, Boca chueca Vol.1, que estrenó el pasado 30 de mayo, y tan sólo unas horas antes de presentarlo en vivo, junto con otros de sus temas de anteriores producciones, para un grupo reducido de invitados especiales.

El disco de 19 tracks es una mezcla de canciones con ritmos como el tumbado, pop, country y rock, en el que incluye colaboraciones con la banda mexicana de ska, Panteón Rococó; el estadounidense intérprete de country Kane Brown, y el mexicano, representante de regional, Pepe Aguilar, entre otros.

Sobre el tema, Carín considera que los géneros musicales tienden a dividir a las personas, por ello prefiere no encasillarse en uno:

“Siento que mi música tiene que ver mucho con la de mucha gente más. Te mentiría si te dijera que tengo un género o que quisiera llamarle como un género a mi manera (de hacer canciones), yo simple y sencillamente le llamo música”.

Hace música para sentir, asegura, y ese es el lugar en el que le gustaría instalarse más allá de si canta salsa, regional u otro género.

“Canto lo que se me antoja y el bagaje musical que he tenido me ayuda a poder encajar de una manera un poco más natural dentro de estos géneros pero todo va del sentir, de que me gusta hacer mucho tipo de música, no me gusta quedarme en un solo lugar”.

Sortea polémicas

Este año la carrera de Carín arrancó con polémica, cuando a principios de marzo, durante una presentación en Hermosillo dijo que tenía “antojo” de echarse un “perico”, nombre que se le da coloquialmente a la cocaína, aclarando también que él no era un ejemplo a seguir.

Ya experimentando el sabor de la polémica, dice sincero: “No pretendo ni quiero ser un ejemplo porque te mentiría si te dijera que no la voy a cargar mañana o pasado mañana. Soy muy humano y muchas veces soy muy pendejo en esas cosas porque soy de decir lo que pienso, de no quedarme con nada”.

Reitera que le gusta expresar lo que siente y muchas veces no puede guardárselo.

“Es lo mismo con este disco y con las letras, hay canciones o palabras que a lo mejor pueden sonar muy fuertes pero buscamos de qué manera ponerlas, sin dejar de ser yo, que es lo que hemos estado trabajando y es lo difícil que tiene un artista, no perder la esencia pero llegar a hacer algo que pueda conquistar más corazones”.