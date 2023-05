Vanesa Restrepo ya es actriz e ingeniera

Díganle “Inge”. Después de algunos años alejada de sus estudios de ingeniería industrial, Vanesa Restrepo viajó a su país natal por varios meses, para tomar clases, realizar su tesis y obtener el título profesional.

La actriz colombiana de Falsa identidad y La muchacha que limpia, quien radica en México desde 2007, asegura que durante la última década sentía cierta culpa, al no cerrar como se debía su etapa escolar.

“Una de las razones para hacerlo era dejar de decirme que no cierro ciclos y que soy una persona inconstante, y eso es algo que me lo estaba repitiendo mucho, Me aburro rápido de las cosas y aquí fue convencerme de que sí podía terminarlas, emprender proyectos”, dice.

“Otra razón fue que ya con un título avalado por la secretaría de educación, ya puedo seguir con una maestría, si quiero; con la carrera de actuación que no es reconocida, no podría seguir estudiando”, agrega.

La ingeniería industrial permite diseñar y desarrollar procesos y sistemas de toda naturaleza, haciéndolos aptos para incrementar la productividad mediante la integración de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.

Egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, Vanesa comenzó frente a cámaras con las telenovelas Amores verdaderos y La mujer del vendaval, a la que siguieron producciones como La Doña y Muchacha italiana viene a casarse.

“Ya pueden decirme inge —bromea Restrepo—, ahora a seguir con mi carrera de actriz ya cumplí lo que tenía pendiente y me tenía preocupada”.

Con película

Aunque estuvo desconectada mayoritariamente del ambiente artístico por un año, se daba sus escapadas a México para algunos proyectos actorales.

La cinta Bendita suegra, que estrena hoy, es resultado de la compaginación de escuela y trabajo. Paulina Goto, Daniel Tovar y Blanca Guerra integran el reparto de esta historia donde una pareja que vive en unión libre debe viajar a Monterrey a conocer a la madre de él, una mujer católica y dominante.