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, la en "", murió a los 82 años. El deceso fue confirmado por Stacy Souther, una amiga cercana a la actriz que, a través de Facebbok, informó que su partida se debió a que padecía la enfermedad de Parkinson.

En el mensaje, la amiga de Perrine indicó que, durante el tiempo que padeció la enfermedad, la actriz mostró valor y fortaleza para enfrentarse a los efectos que ese trastrorno degenerativo le producían.

"Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Valerie, enfrentó la enfermedad de Parkinson con increíble valentía y compasión, sin quejarse jamás".

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También hizo referencia a algunas de las cualidades personales de la actriz, nominada a un premio Oscar, en 1974, por su aparición en "Lenny".

"Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo y ¡qué vida ta nmagnífica!, el mundo se siente menos bello sin ella".

Souther también habló de la última voluntar de Valerie, quien le expresó el sitio donde quería que fueras depositados sus restos.

Habló de este dato solicitando donaciones a los fans de la actriz, debido al gran gasto que suposo para Perrine, invertir sus ahorros en tratar su enfermedad, lo que la dejó sin recursos para solventar todo aquello que conlleve su sepultura.

"Después de más de 15 años luchando contra el Parkinson, sus recursos económicos están agotados, únamonos para ser realidad su último deseo; realmente se lo merece".

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En "Superman" dio vida a la señorita Teschmarcher, la novia de Lex Luthor y aunque, apareció en varias cintas de la saga, no fue sino hasta su actuación en "Lenny", que fue nominada como la Mejor actriz; la cinta, además, fue considerada en cinco categorías más.

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