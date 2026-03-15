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Por dos horas los universos de Star Wars y Superman se dejaron caer ayer en la Ciudad de México.

Primero tocó a John Boyega, el rebelde a la fuerza Finn de la última trilogía espacial, pisar el gran salón de La Mole Convention, evento de cultura popular, recordando su paso por la saga cinematográfica.

Michael Rosenbaum, Kristin Kreuk y Tom Welling, junto a la moderadora, agradecieron a sus fans el hecho de que la serie siga siendo vigente. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL
Michael Rosenbaum, Kristin Kreuk y Tom Welling, junto a la moderadora, agradecieron a sus fans el hecho de que la serie siga siendo vigente. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL

“Poder volar, usar sable, ponerme como Stormtrooper era maravilloso”, recordó el actor en el WTC.

Después fue el turno del tridente de Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk, quienes en Smallville interpretaron a los icónicos pero jóvenes Clark Kent y Lex Luthor, así como a Lana Lang, respectivamente.

“México ocupa más de la mitad de comentarios en redes sociales”, expresó Tom contento.

Boyega confesó que en su infancia, antes de saber que había películas, conoció aquellas figuras de acción que le fascinaron.

“Era un niño y volvía a serlo cada que iba al set, era ser feliz”, recordó.

Los asistentes soltaban comentarios en complicidad con los actores, como cuando le pidieron a Michael Rosenbaum que se rapara de nuevo. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL
Los asistentes soltaban comentarios en complicidad con los actores, como cuando le pidieron a Michael Rosenbaum que se rapara de nuevo. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL

En tanto, bromista, Rosenbaum preguntó al público con ironía qué estaba haciendo con su tiempo, pues había visto más de dos veces las 10 temporadas de la serie.

Y sonrió cuando una fan le confesó que le gustaba más de calvo. “¡Que se rape!, ¡que se rape!”, dijeron brevemente en coro algunos asistentes.

“Siguiente pregunta”, expresó el actor probando su español.

“Éramos unos niños (cuando estrenó la serie, hace 25 años), ahora ya somos viejos”, bromeó.

Cosplayer de la Mujer Invisible de Los Cuatro Fantásticos. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL
Cosplayer de la Mujer Invisible de Los Cuatro Fantásticos. Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL

Boyega aceptó que le gustaría que su personaje buscara su lado oscuro en caso de haber una nueva entrega.

“No sé qué vaya a pasar, pero creo que (el personaje) no quedó contento por cómo acabó la película y podría explorar mucho más”, sugirió el actor entre risas.

Y del lado de Smallville los tres saben que el ciclo acabó, pero también que seguirá siendo vista por nuevas generaciones.

“Es sobre crecer y resuena eso con cualquiera”, expresó Kristin.

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