Una mujer sube al escenario y lanza billetes a Cristian de la Fuente; quería pagar por sus servicios

Cristian de la Fuente se llevó una sorpresa cuando, en días pasados, recibió una indecorosa y muy inusual propuesta por una de sus más fervientes fanáticas, luego de que esta subiera sorpresivamente al escenario de la obra en que el actor se estaba presentando para aventarle un fajo de billetes que, de acuerdo con lo que comentó su seguidora, era una cuantiosa cantidad de dolares con la que pensaba solicitarle sus servicios, ¿cómo reaccionó el chileno?

Desde que comenzó su gira alrededor de la República Mexicana, la obra "Los amantes perfectos" ha generado gran expectativa en el público, debido al gran reparto de actores que forma parte del elenco, en el que están incluidos Jorge Salinas, Pablo Montero y Cristian de la Fuente, tres de los galanes de la televisón mexicana más queridos, por lo que no causa ninguna sorpresa que, entre la audiencia, se encuentra una o uno que otro seguidores de estos protagonistas de telenovela.

Sin embargo, fue una mujer -que se identificó con el nombre de Belinda- la que probó su fanatismo a nada más y nada menos que Christian de la Fuente, cuando la obra llegó al Teatro de la Ciudad de Irapuato, en Guanajuato, ciudad en que la puesta en escena de Omar Suárez se presentó este lunes, pues en un video de TikTok quedó documentado, como a pocos instantes de que el actor de 49 años subiera al escenario para dar comienzo con la primera escena, ella subió muy decidida dirigiéndose hacía él y sin que la seguridad ni nadie alrededor la detuviera.

Mientras ella sube, el actor tarda un poco para percatarse de su presencia en el escenario y, al ver que está aproximándose a él, no puede ocultar el desconcierto que le causa, sin embargo, de la Fuente sigue en su papel y no presta mucha atención. En ese mismo momento, puede apreciarse como una persona del staff sube detrás de Belinda, sin que pueda detener la acción que estaba presta a ejecutar; lanzar un fajo de billetes en dirección en donde el actor chileno se encontraba.

Y aunque Cristian ve caer frente a sus ojos el fajo, trata de no inmutarse, mientras que el hombre toma de la mano a la fan del actor y le pide que descienda por las escaleras del escenario y aunque ella parece poner un poco de resistencia, mientras intercambia una palabra con él, inmediatamente desciende y se dirige a su asiento, a la par que otra persona del equipo de producción se apresura a sacar del escenario el monto que la fanática llevaba para ofrecer.

Y aunque el video puede llegar a ser más interpretativo que gráfico, la mujer platicó con los medios que se dieron cita en el teatro de Irapuato para contar el por qué de su actuar, asegurando que su única intención era pedir al actor que demostrara cuán buen amante podía ser: "Si es buena amante, que lo demuestre, Chihuahua, ¿a poco, no? Seguridad me bajó, no se vale, si a Belinda le hicieron un ´pasadón´ bien sabroso, a mí no me dejaron", alegó.

Cristian de la Fuente pasó un incómodo momento en pleno escenario luego de que una mujer subiera para aventarle un fajo de billetes pic.twitter.com/bS9oueNcBN — Lo + viral (@VideosVirales69) May 17, 2023

Fue, a través de la prensa, que Belinda pudo evitar el mensaje que no puedo expresar a Cristian, pese a tenerlo a tan sólo unos cuantos metros de distancia: "Papito, ya te lo dije, que me hagas un hijo, mi rey, estás rico, sabroso, estás buenote".

También reconoció que se dio cuenta de la reacción de susto que tuvo el actor, pues estimó que de la Fuente no está acostumbrado a este tipo de actuares, por lo que se cuestionó el por qué las mujeres tiene que limitarse cuando pretenden a alguien, a diferencia de lo que ocurre con los hombres, los cuales, pueden recurrir a toda clase de artilugios para obtener lo que quieren.

"¿Pero por qué a las mujeres nos limitan? O sea si traemos la buena morralla", dijo mientras se dirigía a su bolsa y aseguraba que traía todavía más dólares, "Puros dólares, vengo megacargada, lo mantego", bromeó, quien aseguró que al acabar la obra esperaría a que el actor abandonara el recinto.

¿Cuál fue la postura de Cristian de la Fuente?

El actor también fue cuestionado por la prensa mostrándose muy amable y sereno con la situación, expresando que esperaba que Doña Belinda donara el dinero que llevó, para una donación y ayudar a una buena causa, pues aseguró que si su intención era solicitarle un servicio, él se habría negado: "Mi cuerpo no está a la venta".





