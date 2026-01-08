Más Información

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

lo ha hecho oficial, el concierto que ofreció en el , en febrero del año pasado,pues, como el mismo dúo ha descrito, se trata del show más grande de su carrera, en el que estuvieron presentes alrededor de 65 mil fanáticos.

Aún antes siquiera que Tyler Joseph y Josh Dun subieran al escenario del GNP Seguros, ya sabían que su tocada en la Ciudad de México marcaría un hito en su carrera pues, nunca antes, los músicos, provenientes de Ohio se habían enfrentado a una multitud como la que la capital estaba por ofrecerles.

Si bien, los seguidores de la banda, sabían que el show sería grabado en su totalidad, en ese momento, los deseos de sus fans, de que este fuera lanzado oficialmente, no pasaban de ser eso; sólo deseos, pues Tyler y Josh guardaron muy bien el secreto.

Lee también:

De hecho, los fans de Twenty One Pilots se llevaron una sorpresa aún mayor cuando supieron que, el concierto en nuestro país no sería condesado en un video, donde se mostraran los mejores momentos del evento, sino que tendría su propia película -titulada "More than we ever imagined, live in Mexico City-, la cual se estrenará el próximo mes.

Con la frase "nunca hemos capturado un show como este", los músicos dieron a conocer que el concierto será proyectado en los cines el 26 de febrero, lo que causó la emoción de sus fans, especialmente, de los mexicanos que, aún recuerdan ese encuentro con la banda, como emblemático.

En la víspera de que Twenty One Pilots se presentará en la CDMX, como parte de su gira "The Clancy World Tour", hubo fans -miles de ellos- que acamparon afuera del Estadio GNP hasta con tres días de anticipación, otros de ellos, lo hicieron desde una noche antes.

Lee también:

Algunos que asistieron al show describieron la experiencia como hipnótica, no sólo por la destreza con que Tyler y Josh ejecutan sus instrumentos, o por su forma tan particular de interactuar con el público, sino por el propio halo de unidad que crearon las y los presentes que, no pasaron de vitorear, corear y ovacionar a la banda durante toda la velada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Se enojó Ángela Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO. Foto: Tomada Instagram @belindapop / AFP

¿Se enojó Ángela? Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO

¿Harry y Jennifer Lopez Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos. Fotos: AP

¿Harry y Jennifer Lopez? Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”. Foto: AP

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian deslumbra con vestido negro de transparencias y desata reacciones

[Publicidad]