Tunden a Jennifer Lopez en redes sociales tras lanzar una marca de bebida alcohólica: "Estoy tan decepcionada"

La cantante Jennifer López recientemente anunció el lanzamiento de su marca de alcohol, Delola. Si bien en el promocional de redes sociales se le escucha decir emocionada que unió los mejores ingredientes para crear una bebida que pudiera tomar con amigos y familiares, en realidad no se esperaba la ola de críticas que se avecinaba.

La famosa se inspiró en la costa italiana para elaborar el producto que tiene tres variantes: Bella Berry Spiritz, Paloma Rosa Spritz y L’Orange Spritz, que de acuerdo con medios internacionales ya se pueden conseguir.

Deola es la bebida creada por Jennifer López. Foto: Vía Instagram.

En el clip de su perfil de Instagram, la intérprete de “Let's Get Loud” menciona: “He estado trabajando sin parar durante décadas, y cada vez más me doy cuenta de la importancia de disfrutar la vida”, mientras aparece sorbiendo Deola de un popote a la orilla del mar.

Pero, ¿qué fue lo que molestó a los internautas? Resulta que la también actriz no bebe ni una sola gota de alcohol, por ende significó para algunos de ellos un proyecto deshonesto.

Deola, la bebida creada por Jennifer López. Foto: Instagram.

Tras el post, los usuarios acudieron para reprocharle su decisión de lanzar la marca.

“Estoy tan decepcionada y confundida por la narración que presenta sobre cómo no bebe alcohol y todos los beneficios de no beber”, “No importa qué tipo de ingredientes son buenos para ti y las etiquetas saludables (sin gluten) se encuentran en el alcohol, sigue siendo una toxina”, “Ella ni siquiera bebe”, “Oh hombre, promociona el alcohol para ganar dinero pero promueve no beber”, fueron algunos de los comentarios.

Otro también escribió algo similar: “Quiero decir… lo entiendo, una moneda es una moneda, pero mamá, tú no bebes alcohol”, incluso hubo quien recordó el pasado de Ben Affleck, la actual pareja de la también modelo, y su problema con las bebidas que lo llevaron a rehabilitación en diversas ocasiones.

“J.Lo fue una inspiración para mí para mantenerme alejada del alcohol, habló sobre cómo rara vez bebe y si lo hace es un sorbo de celebración, así que es un fastidio que esté promocionando el alcohol cuando hay tantas, dijo otro internauta.

López reveló que el proyecto estuvo en proceso durante dos años y contó que "Lola" es un apodo que tiene desde tiempo atrás que muestra dos lados de si misma: El "lado más juguetón y despreocupado”, lo que la inspiró para darle el nombre final "Delola".

Hasta el momento, la famosa no ha hecho comentarios al respecto.

