Descubre la doble de Galilea Montijo que es tendencia en TikTok

Galilea Montijo es considerada por muchas personas como una de las actrices y conductoras más carismáticas y talentosas de nuestro país. Producciones como “Hoy”, “Pequeños gigantes” y “Hazme reír y serás millonario” contaron con la participación de ella.

La ex pareja de Fernando Reina Iglesias es también una de las mujeres del espectáculo más activas de las redes sociales. Actualmente cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde comparte a diario sus looks, el detrás de escena de sus trabajos, y algún que otro momento personal junto a su familia.

Leer más: Galilea Montijo enseña cómo llevar un look "total black" de cuero a los 49 años

Recientemente Galilea Montijo se volvió viral luego de que se conociera que tiene una doble. Se trata de Crimar González, una joven mexicana que es bauty blogger, psicóloga e influencer en TikTok.

Leer más: "Si es Ella Somos Todas"; Galilea Montijo difunde spot político en Instagram

La joven se volvió viral después de compartir fotos de su boda. Rápidamente varios usuarios en las redes sociales le aseguraron que su parecido físico con Galilea Montijo era innegable.

"Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo, pero yo no creía hasta que vi esta foto con mis papás del día de mi boda", expresó González.

"Juro que pensé que era Galilea", "Se parece más que la misma Galilea Montijo", "Sí se parece muy cañón" y "Juré que era Gali", fueron algunos comentarios que González recibe a diario en sus redes sociales.

Incluso Crimar González asegura que muchas marcas comenzaron a escribirle para trabajar con ella en publicidades. También algunos fanáticos de Montijo le mandaron mensajes pensando que era la conductora y que tenía una cuenta privada.

Crimar González es originaria de Culiacán, Sinaloa y tiene 40 años. En su tiempo libre tiene un emprendimiento de diseño de uñas acrílicas, pero como se mencionó anteriormente, ella trabaja como psicóloga y beauty blogger.