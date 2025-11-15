Más Información
Este sábado 15 de noviembre se dio la Marcha de la generación Z en las calles de la Ciudad de México, pero después de la larga caminata, nada mejor para seguir viendo el potencial de los centennials que con cinco artistas de esta camada que puedes escuchar tras la protesta.
Desde el reguetón mexa con exponentes como Cachirula o El Malilla hasta géneros que han cobrado una enorme relevancia entre las juventudes nacionales, hay algo para todos los gustos en esta playlist.
Cachirula
La reina del reguetón mexicano desde hace varios meses, Karla Julieta Sánchez, mejor conocida por su nombre artístico, Cachirula que de la mano de sus discos “Sexolandia” y “Sexolandia Vol. 2” ha conquistado escenarios como el Auditorio BlackBerry de la CDMX y se ha ganado un lugar en festivales como Flow Fest y Coachella.
- Ñero session 16
- Baby - Remix
- Suculenta
- Quien
- Uii - Remix
Bogueto
Seguimos con otro de los exponentes del reguetón mexa, el Bogueto que últimamente ha retomado popularidad en redes sociales entre la generación Z gracias a los videos del streamer Shifu en los que al grito de “regresa Valeria” puso de moda “Cuando no era cantante”, aunque hay más temas del Bo que puedes escoger como:
- G Low Kitty
- Nena Moxita
- Desnúdate - Remix
- VAquero - Remix
El Malilla
El último de los grandes de la nueva ola del reguetón mexa que vamos a mencionar en esta lista de artistas para escuchar tras la marcha de la generación Z es El Malilla, nacido en Valle de Chalco, lugar en el que aún vive, Fernando logró posicionarse en el gusto de la gente, llevándolo a conquistar la alturas no solo de manera figurada, pues, hace unos días se presentó en el helipuerto del World Trade Center de CDMX, estas son sus mejores canciones:
- MAmi Tú
- Rodillas
- B de bellako
- Dime
- Mamisuki
Silvana Estrada
Seguimos con la jarocha que consiguió una enorme popularidad con un género inesperado, el bolero, aunque su obra no es completamente sobre esa línea musical, su primer gran éxito fue con “Tenias que ser tú”, luego de lo cual ha llegado a ser la única mexicana con dos Tiny Desk, de ella recomendamos:
- Te Guardo
- Vendrán suaves lluvias
- No te vayas sin saber
- Al norte
- Flores
PAloma Murphy
Si todavía no conoces a la ganadora del Grammy Latino por Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción Alternativa es el momento ideal para escuchar algunas de sus canciones que pronto serán hits mundiales como por ejemplo:
- Sola
- Lo que un día fue
- Te quise tanto
- Me faltas tú
- SEB
