Aunque Paulina Mercado, conductora de “Sale el sol”, pensó que regresaría pronto a la televisión tras la exitosa cirugía a la que se sometió a finales de septiembre por un tumor en la garganta, anunció que se tomará un tiempo adicional para sanar.

Durante 15 días, ha permanecido en casa bajo restricciones médicas y recibiendo terapias para recuperar su voz, ya que sus cuerdas vocales se vieron afectadas por la operación. No obstante, esta semana asistió al programa solo para informar que, si bien estará ausente, planea mantener el contacto con sus seguidores.

"Me detectan este tumor hace un mes; fue rápida la intervención, me operaron el 30 de septiembre. Afortunadamente, el tumor fue benigno. Estoy muy agradecida con la vida, también por la lección. Lamentablemente, fue muy grande y al sacarlo, mis cuerdas vocales salieron un poquito afectadas; una está flojita, así que tengo que guardar silencio en este momento”, mencionó.

Captura vía Instagram.

Según, Paulina, siguiendo las recomendaciones de los especialistas, le advirtieron que no podía hablar con mucha fuerza. Pero se está mostrando sumamente comprometida tanto con su recuperación como con las indicaciones médicas para lograr volver a hablar normalmente.

En la parte positiva, no presenta ningún malestar físico: “La verdad no me duele nada. Tengo que hablar, pero muy bajito, porque si levanto la voz, ahí sí me hace daño".

Además, confesó que solo se había “portado mal” un día para dirigirse a su audiencia: “Para mí era muy importante conectar con ustedes y con la gente que está en casa, que me ha acompañado aquí durante casi 8 años. Vengo a decirles que necesito tomarme un tiempo más, pero estaré conectada de alguna manera con ustedes. Quiero prepararme”, aseguró.

Aprovechó la ocasión para agradecer a sus colegas, jefes, familia y su pareja Juan Soler, quien ha estado muy cerca de ella durante todo el proceso: "Gracias a mi amado Juan Soler, sin ti, nada sería igual. Iluminas mi vida, me haces mejor ser humano, eres mi motor".

Mercado reveló hace unos días que utiliza una máquina de hidrógeno para ayudar en la recuperación de su sistema respiratorio y fortalecer su inmunidad. Realiza terapia con este dispositivo al menos 30 minutos diarios, lo que, señala, también le ayuda a desinflamar y mantener su piel hidratada.

La cicatriz de la cirugía ya muestra signos de mejoría, ya que la hinchazón ha disminuido.