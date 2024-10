La conductora de televisión Paulina Mercado ha mostrado un progreso notable, 10 días después de someterse a una cirugía en el cuello para retirarle un tumor cancerígeno.

Afortunadamente, la operación no solo fue exitosa, sino que Mercado despertó con la noticia de que ninguna otra parte de su cuerpo estaba afectada, lo que confirmó que está completamente sana.

Actualmente, está enfocada en su recuperación, especialmente en su voz, que se vio afectada por el procedimiento. Aunque su tono timbre suena rasposo, Paulina aseguró que mejorará en los próximos días, según comentó a algunos de sus seguidores, a quienes les compartió detalles sobre lo que está haciendo para recuperar su voz natural.

Captura vía Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Juan Soler mostró los dispositivos que utiliza en su cuello durante la terapia: “No me imaginaba lo que se hace en una terapia de voz", escribió en un post.

Paulina explicó que, como parte del tratamiento, debe repetir palabras en voz baja utilizando el aparato: "mmmmmooooommmmm. ¡Voy increíble!".

Además de los ejercicios en el hospital, también debe continuar con su rutina en casa, que consiste en soplar a través de un popote dentro de un vaso de agua: "La disciplina es el puente entre las metas y el logro", afirmó, refiriéndose a la constancia que necesita para mejorar su salud.

Uno de los mayores retos para Paulina ha sido su incontrolable deseo de hablar. Incluso, Juan Soler bromea diciendo que con el "reposo" vocal que debe guardar, él podrá estar más tranquilo.

"Soy de lo peor. He tenido que trabajar muchísimas cosas en este proceso, y una de ellas es mantenerme tranquila, estar en paz y escuchar a mi voz interna para ver qué me está diciendo. Me está costando mucho trabajo, al igual que el deseo de querer hablar al 100%, pero prometo estar muy calladita", confesó Mercado.

Hace unas horas, publicó una actualización en la que mencionó que el doctor le indicó que es necesario hablar, motivo por el cual ha comenzado la terapia de voz.