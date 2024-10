Hace dos semanas, la conductora Paulina Mercado recibió el diagnóstico de cáncer en la garganta. Durante este tiempo, se estuvo preparando para una cirugía que se llevó a cabo el lunes 30 de septiembre, en la que le extirparían el tumor.

Previo a someterse a la operación, la pareja del también presentador de televisión Juan Soler mencionó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su médico le había explicado todas las posibilidades del procedimiento, tanto positivas como negativas. Debido al tamaño del tumor, sería necesario abrir su garganta en lugar de realizar la intervención a través de la boca, como es común. A pesar de ello, Mercado se mostró optimista respecto a su futuro.

Ahora, la famosa ha regresado a las redes sociales para explicar su estado de salud.

A través de un video en Instagram, Paulina, con la voz ronca por la situación y mostrando algunos parches en la parte de su cuerpo lesionada, comenzó agradeciendo a todas las personas que se han mantenido al pendiente de su recuperación.

“Gracias por sus muestras de cariño, por sus mensajes, gracias por sus oraciones, gracias por su buena vibra, gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Una aventura, desde luego, llena de muchísimo aprendizaje y éxito”, dijo, sonriendo.

Captura.

Mercado explicó que fue ayer 1 de octubre cuando salió del hospital y que, actualmente, está en casa descansando, sintiéndose reconfortada. Además, destacó que durante su estancia en la clínica fue muy apapachada por los médicos.

“Les cuento que estoy totalmente sana, afortunadamente este tumor estaba encapsulado, entonces lo sacaron todo”, explicó aliviada.

Paulina externó que, afortunadamente, el cáncer no había viajado hacia la tiroides, una glándula con forma de mariposa ubicada debajo de la laringe.

“No me tuvieron que quitar ningún ganglio. No se fue a la tráquea. Solamente me quitaron una paratiroides (glándulas endocrinas), que sí estaba contaminada, pero ya salió absolutamente todo (el cáncer),” celebró.

La conductora reiteró que su cuerpo estaba limpio y completamente sano, y expresó su deseo de vivir al máximo.

“Creo que sí es importante hacer una pausa y darnos cuenta de lo importante que es la prevención, lo importante que es checarnos. Yo tenía una bolita y no le hacía caso, me sentía muy cansada y tampoco le hacía caso. Yo asumía que era por la chamba”, recordó.

Invitó a su público a hacerse chequeos constantes y no asumir que todo está bien.

“(Mi problema) a pesar del tamaño y demás fue detectado a tiempo. Siempre que se sientan mal o vean algo raro en su cuerpo, escúchense. Todo a tiempo es curable. Les mando un beso”, añadió.

Además, expresó su deseo de estar lista para conducir “Sale el sol” el lunes 7 de agosto.

Cabe recordar que en 2022, Paulina Mercado ya había superado un tumor benigno en la cabeza.