Paulina Mercado reaparece en redes sociales tras someterse a una cirugía en la cabeza

Muy sonriente y al lado del amor de su vida, fue como reapareció la conductora Paulina Mercado tras poco más de 24 horas de haberse sometido a una operación para retirarle un tumor cerebral que le había sido detectado recientemente.

Desde el hospital en el que todavía se encuentra, la presentadora de "Sale el Sol" decidió compartir un video con sus seguidores de las redes sociales, esto para agradecer las muestras de apoyo que recibió y aclarar su estado de salud, pues había rumores que aseguraban se encontraba en terapia intensiva.

Con un excelente estado de humor, Mercado inició su mensaje con la noticia de que la intervención fue todo un éxito y reconociendo el trabajo de su equipo médico: “Hemos recibido muchísimos mensajitos. Quedamos de avisarles de cómo iba todo y ¿qué creen?, la operación fue todo un éxito, la verdad estuve en manos de unos doctores fantásticos, que no saben cómo me cuidaron”, dijo.

Asimismo, dio algunos detalles sobre su operación y se dijo con más ganas que nunca de disfrutar la vida: "Fue muy sencillo sacarme el tumorcito; lo sacaron de acá (detrás de la cabeza). No me raparon y tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico, me siento súper contenta, súper agradecida y con ganas de devorarme la vida”, agregó.









Por último, la artista de 51 años, destacó el amor que su pareja, Juan Soler, le ha demostrado durante todo este proceso, el cual inició en noviembre pasado, cuando le fue detectado el tumor: "Sobre todo (estoy) agradecida por este ser lleno de luz que se ha portado impresionante conmigo, de verdad ha sido un ángel, no se me ha despegado, ahorita estaba aquí estudiando sus escenas, me trajo mi café, porque ya soy adicta al café. También muy agradecida por la familia que tengo, por mis hijos”, finalizó.

De inmediato, la publicación de la conductora se llenó de comentarios positivos y muchas buenas vibras por parte de sus fans y algunos amigos cercanos, quienes no solo celebraron su buen estado de salud, también le agradecieron una pronta recuperación.

