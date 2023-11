Juan Soler se conmueve al hablar del tumor que padece su novia Paulina Mercado

Juan Soler y Paulina Mercado han vivido un año de mucho amor, el actor y la conductora se dieron una oportunidad como pareja y la relación parece ir viento en popa, el flechazo se dio cuando el argentino de 57 años estuvo como conductor en el programa "Sale el Sol", donde Mercado, de 51 lleva trabajando desde hace tiempo.

Soler, expareja de la actriz Maky Moguilevsky compartió con Paulina un íntimo momento que enfrentan como pareja, en el que mostró su sensibilidad ante el problema de salud de la conductora.

Mercado dio a conocer, en el canal de YouTube que tiene con Soler, que tiene un pequeño tumor en la cabeza, y admitió que enfrentar tal situación le da temor, sin embargo, estar junto al actor la ha fortalecido tanto que el temor es llevadero.

Ante tal revelación, Juan Soler se quebró y le reiteró a Paulina su amor y apoyo ante esta complicada situación de salud que llevará a la conductora al quirófano; él la ha acompañado en las distintas etapas, como las citas médicas para los estudios, así como a las resonancias magnéticas.

“Poca gente lo sabe pero tengo un tumorcito en la cabeza, me van a operar prontísimamente, es una operación, amor, que sí me da miedo porque sí te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás; desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo juego siempre a ser la mujer maravilla… mira te conmueves”, mencionó Mercado mientras los ojos de Soler aparecieron entre lágrimas.

Juan Soler y Paulina Mercado fortalecen su amor

En la conversación entre Juan Soler y Paulina Mercado, tocaron el tema de las razones por las que una pareja puede terminar, y entre las causas en las que coincidieron está la infidelidad y la monotonía, sin embargo, hay situaciones que fortalecen las relaciones, como lo que actualmente están viviendo ellos con la enfermedad de la conductora.

Admitieron que la situación los ha unido mucho y que es en los momentos difíciles cuando se revelan y se valoran varias cuestiones.

Incluso, cuando Paulina Mercado le preguntó a Juan Soler si la seguiría queriendo pelona, él le dio una respuesta amorosa y hasta agregó que le compraría una peluca si fuera el caso.

