El regreso de un clásico

El 19 de noviembre la película animada "Toy Story" cumplirá 30 años de haberse estrenado, para celebrar por adelantado esta fecha y además calentar motores para la llegada de la quinta entrega de esta saga en junio de 2026, el jueves pasado la primera parte llegó nuevamente a los cines por tiempo limitado.

Las cadenas Cinemex y Cinepolis tienen en su cartelera esta semana "Toy Story 1", para que las nuevas generaciones disfruten de este clásico como debe ser, en la pantalla grande, pero además han preparado artículos coleccionables como palomeras y vasos.

En su momento este filme de los estudios Pixar fue una revolución, no sólo por la historia que plantea la posibilidad que los juguetes tengan vida, también porque la técnica de animación completamente digitalizada, marcó la pauta para la realización de las siguientes películas, ya que en cada entrega había avances técnicos. En su momento logró recaudar alrededor de 373 millones de dólares entaquilla mundial, y abrió la puerta a producciones derivadas como“Lightyear” (2022) y la serie animada “Buzz Lightyear Comando Estelar:La aventura comienza” (2000).

Lee también: “Toy Story” vuelve a salas de cine por tiempo limitado; prepárate antes del estreno de la quinta película

Natalia Lafourcade, en su mejor etapa

El pasado martes en el escenario del Auditorio Nacional, la cantante veracruzana Natalia Lafourcade entregó todo su sentir y emoción encada tema que compone su espectáculo "Cancionera", debido a que está en la última etapa de su embarazo y pronto se retirará de la vida pública para preparar la llegada de su bebé.

"Muchísima gracias, que lindo es estar aquí, que emocionante, se sienten muchas mariposas y libélulas y más aquí en la barriga, estoy cocinando un pastelito de amor y de vida, me gusta mucho que la canción es compañera, es maestra, es amiga, es regañona, es amparo",expresó la cantante antes de cantar el tema "Colibrí".

Durante la velada Lafourcade compartía con su público alguna ocurrencia, algunas de ellas sobre su embarazo, además tuvo un par de invitados de lujo, el primero de ellos fue El David Aguilar, con quien interpretó “Como quisiera quererte”, “Soledad y el mar” y “El coconito”; y Adan Jodorowsky, con quien interpretó “Luna creciente” y“El lugar correcto”.

"Que bonita la música, valoro muchísimo que podamos estar aquí, en este concierto celebramos muchas cosas, celebrar que muy pronto me voy a ir a parir, es una cosa muy importante por lo que no me van a ver en mis plataformas porque voy a conectarme con mi bebé, una disculpa a mi marido si estoy siendo muy abierta pero es que estoy muy feliz”,expresó Natalia poco antes de terminar su concierto.

En 90´s pop tour se va de antro

Ari Borovoy reinventa el espectáculo que hace ocho años reunió agrandes estrellas del pop de la década de los noventa, ahora el concepto ha evolucionado a 90’s Pop Tour: El Antro, que volverá a reunir a JNS, Magneto, Kabah, Mercurio, Ari, Erika, Kalimba, M’Balia,Erik Rubín, Caló, The Sacados y S.B.S., a quienes el productor ha definido como una familia disfuncional, debido a los desacuerdos que ha veces han tenido.

"Son cosas algo normales en una familia disfuncional que arriba del escenario funciona", dijo Borovoy.

A lo que agregó Melissa de JNS: "Después de casi nueve años, claro que somos una familia. Hemos pasado por un montón de cosas, profesionales y personales y eso nos ha unido muchísimo. Tenemos nuestros momentitos, pensamos y opinamos distinto, pero todos tenemos claro hacia dónde queremos llevar este proyecto”, dijo Melissa de JNS.

Este concepto llegará los días 24, 25 y 26 de octubre al AuditorioNacional, Angie Taddei explicó que los fans que asistan a estos conciertos, revivirán las noches de antro que fueron tan populares en du época, donde Dj's mezclaban sus canciones y les daban un plus con un espectáculo de luces.

Lee también: Ari Borovoy indica que, pese a las diferencias, no sólo continúa, sino que refresca el "90’s Pop Tour"

Facundo sale de "La casa de los famosos"

Después de una semana complicada dentro de esta famosa casa, fue Facundo el sexto eliminado de este reality, logrando que su compañera del Cuarto Día, Dalilah Polanco, lograra quedarse unos días más en la competencia, a pesar de tener algunos esguinces en el pie y la mano izquierda debido a una caída.

Durante las nominaciones el “plan kamikaze” del Cuarto Día no funcionó por la indecisión de Facundo, dejando como resultado que él y casi todos sus compañeros estuvieran en la placa, el único que se salvó fue Guana por su posición como líder.

En el posicionamiento de "LCDLF", los habitantes de Noche se repartieron entre Facundo y Dalilah para dar los motivos por los que que quieren que cada uno de ellos abandonen el reality,siendo uno de los puntos más repetidos el estado de salud de la actriz, ya que consideran que es mejor que “se recupere en casa”;además la gran mayoría aseguró que Facundo ya estaba rebasado por la dinámica de la competencia.

Al final cuando uno a uno de los nominados fueron descartados, Aarón Mercury y Facundo fueron los elegidos para subir al carrusel que le daría salida a uno de ellos, y cuando el giratorio se detuvo y se abrieron, quien puso el pie en el exterior fue Facundo,marcando el fin de su participación en esta competencia.

Pepe Aguilar sigue corrigiendo a sus hijos

En una entrevista con el productor y exprogramador de radio Pepe Garza, el cantante Pepe Aguilar se sinceró y explicó que aunque la gente piense que es un padre permisivo con sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela, él sigue siendo un hombre que los corrige y les hace ver sus errores a pesar de ser adultos, en especial la menor.

"No es que seas solapador, ni es que seas alcahuete, ¿tú qué sabes lo que yo hablo con mis hijos tras bambalinas?, ¿cómo saben qué broncas o no broncas han habido dentro de todo el desmadre?, nadie sabe",expresó Pepe Aguilar.

En el caso específico de Ángela, quien hace poco más de un año se casó con Christian Nodal, refirió que las cosas no son como las personas dicen y, en cambio, él es el primero en tratar de poner orden en la familia y hacer ver a la joven cuando está cometiendo un error."Los sigo fregando, ahorita en la mañana, hablé con Ángela, de otras pendej*das, y le dije ´oye, serás muy señora y la ching*da, pero yo sigo siendo tu papá y voy a ser tu papá todo el tiempo, me podrás hacer caso o no, pero yo te voy a decir siempre lo que creo'", dijo el hijo menor del legendario Antonio Aguilar.

melc