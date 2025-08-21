Toño Ruiz, el guitarrista de Coda y, quien fundó la banda junto a Xava Drago, publicó un video en el que expresa su dolor, ante la partida de su amigo, a quien conoció sólo teniendo 17 años y con el que formaría la agrupación que cambiaría sus vidas para siempre.

La noticia de que Xava ya trascendió ha causado gran consternación, no sólo para sus colegas o sus fans, pues la noticia de que padecía un cancér de estómago muy avanzado se viralizó desde hace meses, cuando el músico pidió apoyo económico para poder solventar su tratamiento.

Desde ese entonces, Coda y otros colegas se solidarizaron con Drago, organizando tocadas, en donde, las ganancias, eran dirigidas, en su totalidad, a su lucha contra el cáncer.

Lee también: Muere Xava Drago, vocalista del grupo musical Coda

Y, si bien, desde hacía unas semanas, el cantante ya había dado a conocer que sus doctores le habían indicado que no podían hacer más por él, su partida sigue siendo igual de impactante para Toño, con quien creó el grupo, a finales de los ochentas.

El guitarrista compartió un video, a pocos instantes de despertar en el que, a pesar de lamentar la muerte de Xava, también demostró alivio, por el hecho de que su compañero no está sufriendo más.

"Nos despertamos con la muy triste noticia de que Xava, nuestro hermano, amigo, de tantos años en Coda, ya, finalmente, está descansando, pobrecito... la pasó re´mal, desde que se empezó a enfermar, ha sido un episodio terrible, pero ya está descansando".

Lee también: Xava Drago y Coda; cuando abrieron para Def Leppard y dieron un salto en su carrera

Conmovido, y con la voz entrecortada, Ruiz se dijo afortunado de haber tenido la oportunidad de hablar por última vez con Drago.

La conversación tuvo lugar hace dos días, cuando el doctor del cantante se comunicó con él, los otros integrantes del grupo y su representante, Kike Cervantes, para expresarles que ya era muy poco el tiempo que le quedaba a Xava.

"Afortunadamente el martes, el doctor, que es un gran amigo, nos avisó, básicamente, que era nuestra última oportunidad para poder platicar con Xava y despedirnos, pudimos hacer una llamada, toda la banda, con él, y que de viva voz, nos pudiéramos despedir de él y, él pudiera despedirse de nosotros".

Lee también: La actriz Ela Corez, el gran amor de Xava Drago; se mantuvo a su lado hasta el final

Reconoció que, despedirse de su compañero de agrupación, con el que compartió batallas, logros, fracasos y triunfos, a lo largo de gran parte de su vida, fue algo para lo que no estaba preparado.

"Fue uno de los episodios más tristes de mi vida pero, al mismo tiempo, pudimos cerrar, tirarnos toda la buena onda del mundo, dejar lo que haya pasado atrás, en nuestra historia, nunca estuvimos de acuerdo en nada, con respecto a la banda, pero era parte de la convivencia", dijo con sinceridad.

Así, nostálgico, rememoró que, sin instructivos para tomar decisiones, aprendiero a crecer juntos.

Lee también: La actriz Ela Corez, el gran amor de Xava Drago; se mantuvo a su lado hasta el final

"Creamos Coda cuando teníamos 19 años, lo conocí a los 17, o sea... de toda la vida..., finalmente está descansando", concluyó.

Así fue que Toño y Xava, creadores de Coda, se conocieron

En una entrevista para "Rock 111", Toño y Xava hablaron de la ocasión en que se conocieron, en una tocada clandestina de metal.

"Teníamos como 17 años cuando nos conocimos, cuando mucho, justamente, en los toquines de metal ´under´de México", dijo Toño.

Lee también: Así fue la ardua lucha de Xava Drago contra el cáncer; el vocalista de Coda vivió un día a la vez

Él tocaba con el grupo Máquina y, en el caso de Xava, era integrante de Ultimátum pero, fue sólo cuestión de tiempo, para que ambos dejaran sus bandas y, juntos, comenzarán a crear el concepto que se convertiría en Coda.

"Nos hicimos compa desde entonces, échabamos el coto y estábamos correteando a unas hermanas, entonces nos veíamos seguido en la casa de las hermanas y, un día, platicando dijimos ´vamos a hacer una banda´", contó Ruiz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc