¿Tom Cruise dolido por Shakira?, aseguran que el actor no tomó a bien que lo cambiara por Lewis Hamilton

El supuesto romance entre Shakira y el piloto de la F1, Lewis Hamilton, ha dejado al mundo del espectáculo completamente sorprendido y aunque muchos fans de la cantante y deportista se han mostrado a favor de la relación, hay quienes, al parecer, no han tomado nada bien este romance, uno de ellos sería el actor de Hollywood Tom Cruise.

Y es que recordemos que antes de que la colombiana fuera relacionada con el automovilista británico, fue vista con el protagonista de "Misión Imposible", esto después de que coincidieran en el mismo evento de la F1. Ambos famosos fueron captados conversando, incluso, la prensa internacional aseguró que Cruise se emocionó tanto con la cantante que le habría mandado flores hasta su casa.

Pero la aparición de Hamilton habría echado abajo los supuestos planes de conquista del histrión, algo que lo tendría, más que molesto, bastante dolido, de acuerdo con medios británicos y estadounidenses.





La cantante y el actor se encontraron mientras se llevaba a cabo en el Gran Premio de la Fórmula ! de Miami. Foto: AFP

Diarios como "The Daily Mail" o "The Mirror" aseguraron que el también productor vio herido su orgullo por el "rechazo" de la intérprete de "Acróstico" y es que él llegó a creer que había una gran química entre ambos y que podría pasar algo más que una amistad: "Tenían una química increíble y se lo tomaban como un juego de niños que estarían saliendo en poco tiempo", cita The Mirror.

Pero lo que más le habría dolido a Cruise, es que Shakira lo cambiara por uno de sus amigos: "Fue una gran golpe para el ego de Tom, le dolió aún más porque considera a Lewis un amigo", aseguró una fuente al sitio Radar Online.

La barranquillera y Lewis Hamilton, en las últimas semanas, han disparado los rumores de un romance, pues han sido vistos juntos en varias ocasiones, por si fuera poco, la estrella viajó hasta Barcelona para estar presente en el Gran Premio de España, carrera en la que participó el piloto.





La cantante y el piloto pasaron el fin de semana juntos en Europa. Foto: Instagram





Después del evento, ambos acudieron a una cena en un exclusivo restaurante y posteriormente fueron captados en un club nocturno junto a Neymar y Kylian Mbappé. De acuerdo con el paparazzi Jordi Martín, ambos salieron del lugar después de las seis de la mañana y, aunque no se ha confirmado, después de la fiesta habrían viajado juntos a Niza, en Francia.





