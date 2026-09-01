A 25 años de la muerte de Aaliyah, su tío Barry Hackerson señala a su hijo Jomo como responsable no sólo del deceso de la cantante de R&B, sino de los otro ochos pasajeros que volaban en el avión en que viajaban y se estrelló, instantes después de que despegara.

El 25 de agosto pasado se cumplieron 25 años de la muerte de la denomianda "Princesa del R&B"; Aaliyah tenía sólo 22 años y una carrera prometedora por delante.

De hecho, fue durante el viaje que realizó a las Bahamas, a propósito de la filmación del videoclip para su sencillo "Rock the boat", que sucedió el accidente aéreo que le arrebataría la vida.

Ahora, es el tío de la cantante quien inculpa a su hijo Jomo de no haber garantizado la seguridad de quienes viabajan a bordo del avión privado y es que, por esa época, el joven había sido contratado por el equipo de su prima, para que se encargarse de algunos detalles de la carrera de Aaliyah; entre ellos, todo lo relacionado con sus vuelos.

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De acuerdo con una demanda interpuesta por Barry, a la que tuvo acceso "TMZ", su hijo fue remunerado para coordinar el viaje de regreso de las Bahamas de Aaliyah y todos aquellos que la acompañaban y que, lamentamente, también murieron en el accidente; Anthony Dodd, Eric Foreman, Scott Gallin, Keeth Wallace, Gina Smith, Douglas Kratz, Christopher Maldonado y Luis Morales, encomienda que no habría cumplido a cabalidad.

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Según Barry, cuando la cantante se percató que el vuelo de regreso a Estados Unidos no estaba planeado, tomó un yet privado, el cual no contaba con las condiciones seguras para quienes lo abordaron.

En su momento, se dijo que algunas de las razones por las que el transporte se cayó, al instante de despegar, fue porque había una sobrecarga de equipaje, así como, de acuerdo a los éxamenes toxicológicos, el piloto del avión, supuestamente, había consumido cocaína y alcohol.

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Barry afirma que, después de la partida de su sobrina, a los 22 años, su relación con Jomo no volvió a hacer la misma.

Pero Jomo, de acuerdo al portal estadounidense, ya contrademandó a su progenitor, ya que alega que, Barry habría incumplido un acuerdo sobre los derechos musicales de la cantante y que, a la fecha, su padre le debe un 12 por ciento de ganancias postumas de la música de Aaliyah.

Barry se ha defendido asegurando que, en realidad, es su hijo quien ha tratado de tomar ventaja del legado de su prima, amagándolo con publicar música inédita de la misma, con tal de ser remunerado con la cantidad de dinero que, asevera, no le ha sido pagada.

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