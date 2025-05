Nueva York.— Thunderbolts abrió con 76 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio ayer, iniciando la taquilla de verano con un sólido debut en el número uno, aunque no alcanzó los lanzamientos más espectaculares de Marvel.

Todas las miradas estaban puestas en si Thunderbolts —una reunión de antihéroes rechazados similar a Avengers— podría devolver a los superhéroes de Walt Disney Co. al tipo de taquilla que el estudio disfrutaba tan regularmente. Los resultados —similares a los estrenos de The Eternals (71 millones de dólares) y Ant-Man and the Wasp (75 millones) — sugieren que la apatía de Marvel no será tan fácil de superar. Algunos esperaban una apertura más grande para Thunderbolts, debido al buen boca a boca. A diferencia de la mayoría de otras películas recientes del MCU, las críticas (88% frescas en Rotten Tomatoes) han sido excelentes para Thunderbolts, dirigida por Jake Schreier y protagonizada por Florence Pugh, David Harbour y Sebastian Stan. El público le dio un CinemaScore de “A-”.

Marvel gastó alrededor de 180 millones de dólares para producir la película, que agregó 86.1 millones de dólares en ventas en el extranjero.

La película también adelanta el próximo capítulo del MCU, The Fantastic Four: first steps, que se estrenará el 25 de julio.

“Las excelentes críticas y el boca a boca deberían mantenerla en buena posición”, declaró Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.