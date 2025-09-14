En un mundo donde la salud mental suele resumirse en slogans o clichés, “Terapia sin Filtro” propone una manera original de entenderla. La serie de Apple TV+, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, no es solo comedia ni drama: es un espejo que refleja cómo enfrentamos la vida, sus heridas con honestidad, humor y un toque de vulnerabilidad.

La historia sigue a Jimmy (Jason Segel), un terapeuta en crisis personal que decide romper las reglas tradicionales de su profesión, con consecuencias inesperadas para él y sus pacientes.

¿De qué trata “Terapia sin Filtro”?

Jimmy atraviesa un duelo profundo tras la muerte de su esposa. Incapaz de procesar su pérdida, comienza a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa, sin filtros ni diplomacia.

Esta decisión lo lleva a situaciones caóticas pero reveladoras, donde la sinceridad y la emoción son tan importantes como las técnicas terapéuticas tradicionales.

A su lado lo acompaña Paul (Harrison Ford), su mentor y colega, un terapeuta malhumorado con un cinismo sorprendentemente tierno. Paul actúa como brújula para Jimmy, ayudándolo a equilibrar la honestidad con la responsabilidad profesional.

Michael J. Fox regresa en la tercera temporada

La tercera temporada promete sorpresas: Michael J. Fox, tras cinco años retirado de la actuación, se unirá al elenco.

Su papel aún es un misterio, pero su incorporación podría vincularse al arco de Paul Rhoades, personaje de Ford, diagnosticado con párkinson en la primera temporada.

La noticia, adelantada por Deadline, confirma que la serie sigue consolidándose como una de las favoritas en la industria.

¿Cuántas nominaciones tiene la serie de Apple TV+?

“Shrinking” (“Terapia sin Filtro”) tiene 9 nominaciones al Emmy 2025, incluyendo:

Mejor actor principal en una serie de comedia: Jason Segel como Jimmy, Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Harrison Ford como Paul. Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Jessica Williams como Gaby. Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Michael Urie como Brian.Mejor serie de comedia. Mejor casting para una serie de comedia.Mezcla de sonido destacada para una serie de comedia o drama (media hora) y animación.

Además, "Terapia sin Filtro" cuenta con otras nominaciones técnicas vinculadas a producción y sonido que completan el total de nueve nominaciones.