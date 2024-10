Los Ángeles.— Han Solo e Indiana Jones lo llevaron a un mundo de ciencia ficción y de aventuras que dejaron huella en el cine, ahora Harrison Ford baja la velocidad, hace una pausa y se mete al consultorio para dar terapia.

Ford baja la pistola láser, se deshace del látigo y empieza a trabajar con las emociones en la serie Shrinking, donde interpreta al psiquiatra Dr. Paul Rhoades y es quien lanza preguntas y reflexiona sobre la vida.

Su nuevo desafio es mantener la calma y escuchar a los demás.

Junto a Jason también actúa Christa Miller como Liz.

“La vida es sobre saber escuchar. También el oficio de actuar es sobre saber escuchar al otro. No se trata sobre los diálogos que dices a través de tu personaje, sino sobre saber escuchar”, dice un Harrison Ford ahora con voz pausada y su sonrisa icónica a EL UNIVERSAL en la premiere de la segunda temporada de Shrinking.

En su viaje como terapeuta, Ford se acompaña de Jason Segel (Jimmy Laird), quien está lidiando con la muerte de su esposa.

A lo largo de la primera entrega que llegó por la plataforma Apple TV+, los personajes de estos dos hombres pasaron de desarrollar una relación de mentor-pupilo a la de colegas y hasta amigos.

“Nuestra serie trata sobre la amistad que existe entre dos personas. También es sobre estimar a un tipo como Jimmy y entender que puedes conocer en verdad a una persona en relación con la gente que lo rodea; es cómo se comportan cuando él está cerca y cómo reaccionan con él”, agrega el actor estadounidense de 82 años, quien cruzó la alfombra roja acompañado de su esposa, la también actriz Calista Flockhart (Ally McBeal, Supergirl)..

Entre Parkinson y aprender a ceder

Para la segunda temporada de Shrinking, que se estrena este miércoles 16 de octubre, el Dr. Rohades enfrentará los retos de la enfermedad de Parkinson que se le anunciaron al final de la entrega pasada, teniendo el personaje de Ford como reto dejarse cuidar por su hija Meg (Lily Rabe).

Igualmente Jimmy Laird tiene que fortalecer el vínculo que lleva con su propia hija Alice (Lukita Maxwell), para que juntos terminar de superar el luto que están viviendo en casa.

En medio de la tragedia, la serie mantiene un toque de humor.

“El humor es fundamental para experimentar la vida. La serie lo demuestra y nos recuerda cómo a nuestros amigos y familia nos gusta bromear para sobrellevar los momentos más complicados”, explica Segel, quien se ha hecho de un nombre en Hollywood por el sentido del humor que mantiene en series como How I met your mother y películas como The Muppets y ¿Cómo sobrevivir a mi ex?

A pregunta expresa sobre si ha sido sinodal de Harrison Ford en su paso del cine a la televisión, el actor de 44 años define a su colega simplemente como “el mejor”.

“Es muy complicado estar frente a él y pensar que algo podría salir mal. Él no me necesita. Me siento muy bien de ser parte de un equipo donde esté Harrison Ford”.

El coproductor y cocreador de Shrinking, Bill Lawrence, comparte también su emoción por tener al actor de Blade Runner y El fugitivo en el elenco, y recuerda cuando lo reclutaron para hacer un personaje cuya habilidad principal es usar la mente y tener compasión.

“Aún me pellizco al ver a Harrison todos los días en el foro de grabaciones. Él fue nuestra primera opción cuando escribimos la serie y pensábamos que sería imposible que nos dijera que sí, pero nos atrevimos a acercarnos a él y preguntarle, recibiendo una sonrisa de aprobación al proyecto y sus ganas de ser parte del mismo”.

Conservando su temple de superestrella de Hollywood, Ford, sin importar que el viento golpea sus canas de veterano, agradece que lo hayan buscado.

“¡Yo pagaría por ser parte de una serie como Shrinking! Esto es una bendición para mí. La serie tiene maravillosos actores”, dice sobre la historia en la que también actúa Jessica Williams.