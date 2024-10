Jan Broberg, actriz que se ha abierto paso en Hollywood, ahora abre su pasado en la nueva serie de Universal+, “A Friend of the family”, donde contará su propia historia de abuso sexual, con la convicción de que esto sirva a miles de personas que han sido abusadas de superarse personal y emocionalmente.

“Sabía que al contar esta historia daría a otros el valor para contar la suya y contarla a alguien que les creyera”, cuenta Jan en entrevista.

Pero, al mismo tiempo, fue el medio que encontró para punto final de este doloroso capítulo, pues sirvió como una catarsis con la que, finalmente pudo superar tantos años de confusión.

“Quería enfrentar mis miedos, porque si vas a sanar, tienes que enfrentarlo; no puedes simplemente huir o esconderlo para siempre. Por eso quise hacerlo”, detalla.

En esta historia, que navega entre la ficción y el género documental, Jan cuenta como la confianza que su familia tenía en uno de sus vecinos, provocó que no se dieran cuenta de los abusos a los que fue sometida y que, incluyeron, un secuestro en Mazatlán, México, cuando ella tenía 14 años de edad.

“Nunca había visitado los lugares a donde esta persona me llevó, no me había subido a una casa rodante, no había regresado a Mazatlán. Fue maravilloso ir allí y poder estar en esa playa y ver dónde solía estar el parque de casas rodantes donde nos encontraron los federales y pensar: "Este es un lugar hermoso. No tengo por qué temer'", agrega.

Para Jan, el proceso de filmar este documental, ha sido una experiencia que le deja paz a ella y a su familia, incluso, espera que su historia ayude a otras personas en sus experiencias traumáticas.

“El momento más gratificante fue estar sentada con el resto de mi familia y darme cuenta de que no solo sobreviví; sino que mis familiares también lo lograron. Espero que ayude a las personas a tener esperanza de que pueden sanar. Espero que detenga y prevenga cosas”, subraya.

El documental ya está disponible en Universal + desde el pasado 8 de octubre.

