Taylor Swift se prepara para sorprender al mundo con el lanzamiento de su duodécimo álbum titulado “The Life of a Showgirl”, el cual verá la luz el próximo 3 de octubre. La cantante estadounidense no solo despierta la emoción de sus fanáticos con este nuevo material, sino que además rendirá un homenaje a uno de los íconos del pop: George Michael.

De acuerdo con información de Billboard, la intérprete de “Cruel Summer” incluirá en el disco un tema en el que haría un sampleo de la reconocida canción “Father Figure”, lanzada originalmente por George Michael en 1987 como parte del álbum Faith.

Con este gesto, Swift busca reconocer la influencia del artista británico, considerado uno de los padres del pop moderno.

Un homenaje inesperado a George Michael

El hecho del tributo tomó por sorpresa al público, especialmente porque llega a tan solo tres días del estreno del disco.

Si bien no se ha confirmado oficialmente cómo aparecerá el nombre de George Michael en los créditos, algunos seguidores esperan que figure como compositor por el uso de “Father Figure”.

En agosto, Kenny Goss, expareja del intérprete de “Careless Whisper”, declaró a TMZ que había escuchado sobre la posibilidad de una interpolación de la canción y aseguró que al músico le hubiera encantado ver su obra formar parte de un proyecto de Taylor Swift.

“Father Figure” fue uno de los grandes éxitos de Michael, alcanzando el número uno en la lista de Billboard en 1988. La canción se convirtió en un fenómeno musical que reafirmó el legado del cantante dentro de la historia del pop.

En los últimos meses, las canciones de George Michael han cobrado nueva vida gracias a su viralización en TikTok y otras redes sociales, lo que ha acercado su música a nuevas generaciones.

Este contexto hace que el homenaje de Taylor Swift cobre aún más relevancia, pues no solo revive un clásico, sino que lo conecta con la actualidad musical.

Hasta el momento, la única colaboración confirmada en “The Life of a Showgirl” es la de Sabrina Carpenter, quien acompañó a Swift como telonera durante su exitosa gira mundial “The Eras Tour”, en la que ofreció varias presentaciones en la Ciudad de México.

La expectativa es alta, y los seguidores esperan que este tributo a George Michael se convierta en uno de los momentos más memorables del disco, consolidando una vez más la capacidad de Taylor Swift para sorprender y emocionar con su música.