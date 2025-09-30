Más Información

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Los 27 conciertos de Mozart, por primera vez se interpretarán en orden e integralmente en México

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

Premios Nobel 2025: ¿dónde y cuándo se anuncia a los ganadores?

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

“Hoy todo el mundo cree que es inteligente”

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

Tres proyectos con nueva visión para enseñar actuación

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

En Mondiacult 2025, Curiel de Icaza destaca la protección del patrimonio y la devolución de los derechos culturales

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Celebran a Hugo Hiriart, el dandy de la literatura

Después de ocho meses de descanso tras su gira mundial aprovechó el tiempo para sorprender a sus fanáticos con su nuevo álbum The Life of a Showgirl, que está próximo a estrenarse. Como parte del lanzamiento, se dio a conocer un calendario con los horarios clave para los eventos relacionados con el disco.

En las redes sociales de Taylor Nation se publicó la “Tarjeta de tiempo de una showgirl”, un calendario adornado con estrellas brillantes y color marrón que detalla los momentos más importantes de la semana del lanzamiento.

3 de octubre

  • Lanzamiento oficial del álbum a las 12:00 a.m. ET.
  • Aparición en The Graham Norton Show a las 5:40 p.m. ET.
  • Inicio de la fiesta oficial de lanzamiento de A Showgirl en cines con la premier (del 3 al 5 de octubre).

Lee también:

4 de octubre:

  • La palabra “Standby” aparece en el calendario, lo que ha generado expectativas entre los fans; se presume que será otra sorpresa especial.

5 de octubre:

  • Estreno del primer video musical del álbum, The Fate of Ophelia, en YouTube a las 7:00 p.m. ET.

6 de octubre:

  • Aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 11:35 pm ET.

9 de octubre:

  • Participación en Late Night With Seth Meyers 12:35 ET

Además, los fanáticos en Estados Unidos podrán adquirir la edición en vinilo The Crowd is Your King en Target a la medianoche del viernes 3 de octubre.

Lee también:

El concepto de The Life of a Showgirl

El nuevo álbum de Swift, su duodécimo disco, presenta un concepto totalmente naranja, un color que también predominaba en sus conciertos de The Eras. Taylor explicó en New Heights: “Siempre me ha gustado. Refleja la energía de mi vida, y este álbum trata sobre lo que sucedía entre bastidores en mi vida interior durante la gira”.

Otro color presente en la estética del álbum es el verde menta, aunque la cantante aún no ha compartido el significado de esta elección.

Parece ser un gran año para la intérprete, quien además estaría próxima a casarse con Travis Kelce, jugador de la NFL.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Priscila Escoto despide a su estilista Micky Hair tras su asesinato en CDMX: "Vuela alto, mi Micky". Foto: Redes Priscila Escoto

Priscila Escoto despide a su estilista Micky Hair, quien fue asesinado en Polanco: "Vuela alto, mi Micky"

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición. Foto Archivo EL UNIVERSAL / Leticia Sánchez

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición

Nicole Kidman enfrentaría pago de 17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial. Foto: EFE

Nicole Kidman enfrentaría pago de... ¡17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial!

Belinda triunfa en el desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París y recuerda su accidente del año pasado. Foto: EFE

Belinda triunfa en el desfile de L’Oréal en la Semana de la Moda de París y recuerda su accidente del año pasado

Sydney Sweeney. Foto: AP

Sydney Sweeney celebra su cumpleaños 28 con espectacular minivestido plateado