Después de ocho meses de descanso tras su gira mundial The Eras, Taylor Swift aprovechó el tiempo para sorprender a sus fanáticos con su nuevo álbum The Life of a Showgirl, que está próximo a estrenarse. Como parte del lanzamiento, se dio a conocer un calendario con los horarios clave para los eventos relacionados con el disco.

En las redes sociales de Taylor Nation se publicó la “Tarjeta de tiempo de una showgirl”, un calendario adornado con estrellas brillantes y color marrón que detalla los momentos más importantes de la semana del lanzamiento.

3 de octubre

Lanzamiento oficial del álbum a las 12:00 a.m. ET.

Aparición en The Graham Norton Show a las 5:40 p.m. ET.

Inicio de la fiesta oficial de lanzamiento de A Showgirl en cines con la premier (del 3 al 5 de octubre).

4 de octubre:

La palabra “Standby” aparece en el calendario, lo que ha generado expectativas entre los fans; se presume que será otra sorpresa especial.

5 de octubre:

Estreno del primer video musical del álbum, The Fate of Ophelia, en YouTube a las 7:00 p.m. ET.

6 de octubre:

Aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 11:35 pm ET.

9 de octubre:

Participación en Late Night With Seth Meyers 12:35 ET

Además, los fanáticos en Estados Unidos podrán adquirir la edición en vinilo The Crowd is Your King en Target a la medianoche del viernes 3 de octubre.

El concepto de The Life of a Showgirl

El nuevo álbum de Swift, su duodécimo disco, presenta un concepto totalmente naranja, un color que también predominaba en sus conciertos de The Eras. Taylor explicó en New Heights: “Siempre me ha gustado. Refleja la energía de mi vida, y este álbum trata sobre lo que sucedía entre bastidores en mi vida interior durante la gira”.

Otro color presente en la estética del álbum es el verde menta, aunque la cantante aún no ha compartido el significado de esta elección.

Parece ser un gran año para la intérprete, quien además estaría próxima a casarse con Travis Kelce, jugador de la NFL.

