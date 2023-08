Taylor Swift en México: Se habilitará una zona de espera "gratuita" para padres en el Foro Sol

Estamos a unas horas de presenciar un evento esperado por los devotos seguidores mexicanos de Taylor Swift, conocidos como Swifties. Desde hoy, 24 de agosto hasta el 27, la destacada intérprete estadounidense, reconocida por su tema "You Belong With Me", estará cautivando al público en el escenario del Foro Sol de la Ciudad de México.

Se espera que lleguen numerosos aficionados de diferentes partes del país, ya sea en compañía de sus padres o solos. Sin embargo, conocer la existencia de un área en el recinto destinada a permitir que los padres aguarden cómodamente a sus hijos resulta de gran utilidad. ¡Te contamos!

¿Dónde se encuentra el área para padres en el Foro Sol?

Naturalmente, este espacio está disponible para su uso sin ningún costo asociado. La responsable de la organización del evento, Ocesa, previamente compartió el mapa con las rutas de acceso al Foro Sol.

Cabe resaltar que se dispondrán de dos áreas específicas. Una de ellas se encuentra situada frente a la puerta 1 del Foro, al parecer en el estacionamiento del Palacio de los Deportes, mientras que la segunda está ubicada en las gradas junto a la puerta 6 del recinto.

La información detalla que el acceso a estas áreas estará permitido desde las 10:00 am hasta las 2:30 pm y podrá utilizarse hasta la culminación del evento. Además, están adecuadamente iluminadas y proporcionan acceso a baños públicos; por supuesto, también contarán con vendedores para que los padres puedan adquirir alimentos y bebidas.

