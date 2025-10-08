Para quienes las conocieron en la década de los 2000, significaban la rebeldía dentro de la industria musical. Lena Katina y Yulia Vólkova irrumpieron en la escena con un pop pegajoso, rumores de una supuesta relación gay y letras que daban fuerza a estos rumores.

Ahora, más de 20 años después de su debut, t.A.T.u. regresa a los escenarios y harán una visita a México para reencontrarse con sus fans.

La noticia fue dada a conocer en la redes sociales y de inmediato generó una ola de entusiasmo entre los fans, quienes han esperado desde 2006 para volver a verlas.

¿Dónde y cuándo se presentará t.A.T.u. en México?

Las interpretes de temas como "All about us" y "Not gonna get us" ofrecerán dos conciertos consecutivos en la capital mexicana.

Se presentarán este próximo 1 y 2 de diciembre en el centro La Maraka, un recinto que ya ha cobrado relevancia al presentar a artistas de talla internacional como Capital Cities, Paul Young y El Puma.

¿Cómo conseguir los boletos?

De acuerdo con información publicada por el recinto, los accesos podrán adquirirse a través de Ticketmaster y la preventa ya está disponible pero es únicamente para seguidores del lugar.

La venta general arrancará este próximo viernes 10 de octubre en punto del mediodía y se espera una alta demanda.

¿Cuáles son los precios para ver a t.A.T.u en México?

Considerando que no es un recinto demasiado grande, no hay una extensa lista de precios y varia de los 2 mil a los 4 mil 500 pesos:

VIP ORO: $4,500

General de Pie: $2,000

VIP PA: $2,500

Es importante destacar que los conciertos de t.A.T.u. son únicamente para mayores de 18 años, por lo que los menores de edad no podrán ingresar a ninguna de las dos fechas.