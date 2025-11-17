Kate del Castillo está en el set y no trae vestido ni traje sastre para lucir frente a cámaras, pero sí carga en su cabeza audífonos y micrófono.

Luego de estar varios segundos callada, observando sentadas a Ana Sofía Gatica y Diana Bovio, pide a la primera que voltee a la derecha antes de pararse y salir de cuadro, mientras que, a la segunda, que muestre preocupación.

“¿Ya estamos?”, pregunta, para luego dirigirse al monitor en el que verá lo logrado a cuadro.

Kate está en una faceta recién abordada para ella: la de directora. Durante tres días lideró a un equipo para filmar el corto Zumbido, que marca su debut tras cámara, y también será una manera para hablar de un hecho doloroso en su vida.

La historia sigue a una actriz famosa que pasa por un hecho complicado y que, en algún momento, es entrevistada por una conductora igual conocida por el público.

“Es sobre algo doloroso y no digo más, porque no quiero (risas). Va a ser un corto de denuncia, es parte de mi vida y espero que de algo sirva (a la gente), nosotros como artistas debemos levantar la voz”, dice brevemente Kate, durante un receso.

“No es que me quiera convertir en directora, pero como esta es una historia personal, y la escribí, la tengo en la cabeza y ahora me siento lista para hacerla”, agrega la artista mexicana de 53 años.

A Ana Sofía le toca ser el émulo de Kate en la gran pantalla.

Desde un inicio recibió plena libertad para hacer su interpretación de acuerdo a su personalidad.

“El personaje es una mujer empoderada y fuerte, pero que está pasando por cierta circunstancia inusual. No he copiado sus movimientos, pero sí hay algunos guiños por ahí”, apunta la actriz.

¿Hay villano en Zumbido? Sí.

Para ello fue reclutado Martín Barba y, de alguna manera también, Mauricio Isaac.

El primero es alguien que hará sufrir al personaje femenino, el otro, alguien que es poco claro respecto a de qué lado de la trama estará.

“No me gusta dividir entre buenos y malos, pero sin duda sí es el villano. El trabajo es tratar de justificar al personaje, quien también tiene su lado positivo, su lado bueno como persona”, comenta Martín.

“Kate, como es actriz, sabe lo que quiere sacarle al actor, y es muy precisa en lo que necesita, así que sabe qué oprimir para eso”, destaca por su parte Mauricio.

Zumbido, que estrenaría el próximo año, es producido por Alebrije y cuenta con el apoyo de grupos como Justice for women.

El fotógrafo Edgar Bahena, actual pareja de Kate, es el responsable del look visual.

Todo el equipo se sumó por amistad con Kate del Castillo, y prácticamente no cobró.

“A pesar de ser un tema denso, nos reímos mucho porque estamos trabajando entre amigos. El premio es trabajar juntas y crear algo como esto”, subraya Diana Bovio.