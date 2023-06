“Talina Fernández fue un ejemplo de vida”: Carmen Campuzano

A la actriz y modelo Carmen Campuzano le dolió mucho la muerte de Talina Fernández, con quien pudo convivir durante las grabaciones de la segunda temporada de “MasterChef Celebrity”, en donde ambas fueron participantes.

A pesar de que no fueron muy cercanas, para Campuzano no fue nada difícil encariñarse con la presentadora, pues siempre tenía una actitud positiva, una sonrisa y mucho amor que brindar: “No sabes cuánto siento la partida de nuestra querida Talina Fernández porque ella era una institución como comunicadora, gran periodista, fue una mujer que todo lo que quiso hacer lo hizo, no se quedó con ganas de nada. Fue una mujer con una entereza, una fuerza inquebrantable", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Incluso, aseguró que Talina fue, es y será un gran ejemplo para las mujeres, por su entereza, su trayectoria y la manera tan limpia en la que sobresalió: “Fue una mujer que deja un gran ejemplo para todas las personas, como mujer como ejemplo de vida, estandarte y fortaleza, de resiliencia, de amor, que Dios le dé la fuerza a sus seres queridos, a su hijo, a su familia, a sus nietos", agregó.





Campuzano y Talina compartieron créditos en el reality de Azteca. Foto: Instagram





Campuzano consideró que la muerte de Mariana Levy le dio mucha fuerza a Talina y lamentó que la leucemia fuera minando el organismo de “la dama del buen decir”, por lo cual la periodista y conductora ya se sentía mal de salud e incluso ella misma había expresado que tenía calenturas constantes.

“Ya en los últimos tiempos no eran fáciles para ella, que Dios la bendiga y la tenga en su gloria, que en paz descanse, yo la voy a extrañar”, agregó la también modelo que, actualmente, se encuentra inmersa en la preparación de la obra de teatro “Rojo 33”.

En este montaje de suspenso, drama y comedia comparte crédito con el actor Miguel Garza y alterna con Rossana San Juan.









