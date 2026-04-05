Sylvia Pasquel recuerda que su abuelita, doña María Luisa Hidalgo, trató de persuadirla para que no se convirtiera en actriz, ya que, debido a la carrera que su madre, Silvia Pinal, ya había labrado, temía que ella no pudiera hacerse de un propio nombre, sin embargo, la joven le demostró que tenía las aptitudes y el hambre de lograr lo que se había propuesto.

"La Pasquel" fue entrevistada por Isabel Lascuraín, ahí recordó algunos de los pasajes que determinaron su vida y un destino ineludible; dedicar su vida a la actuación.

Pero, para que su nombre fuera reconocido, la actriz tuvo que atravesar diferentes desafíos, uno de ellos fue obedecer a las condiciones de su madre pues, a pesar de que, desde muy chica, estuvo decidida a dedicarse a la actuación, doña Silvia le pidió que, al menos, hiciera una carrera técnica y no dejara sus estudios truncos.

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Fue entonces que Sylvia estudió -por un año- traducción, especializándose en inglés e italiano y, más adelante comenzó a estudiar diseño de interiores, aunque esa carrera no la terminó, pues su madre le dio luz verde para que comenzara a trabajar.

Aunque, años antes, con sólo 15 años, ya había tenido sus primeros trabajos en el cine, cuando aparecía como extra en las películas de su mamá, especialmente, en la secuela de "María Isabel" (1967 y 1968), en las que aparece como una invitada más de las frecuentes fiestas, en casa de Ricardo Robles, el personaje protagónico masculino.

"Empecé a trabajar como a los 17, bueno ya estaba yo trabajando desde, poquito antes, en las películas de mi mamá, extreaba yo, que me encantaba extrear porque me daban mi lunch y me pagaban una lana, entonces me encantaba, yo estoy en todas las películas de mi mamá, sobre todo, en ´María Isabel´, ahí me identificas de volada, en todas las fiestas, ahí estoy de extra, bailando".

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Pasquel recordó que, cuando su abuelita notó el gran entusiasmo que le causaba la actuación, la previno, indicándole que, difícilmente, obtendría los mismos logros que su madre, una de las actrices más importantes de la Época de Oro, por lo que le llegó a sugerir que, mejor, se interesase en otra profesión, pero ni eso la detuvo, en cambio, la impulsó a ambicionar por más.

"Mi abuela me ayudó, mi abuela siempre me decía ´no seas actriz, tú no vas a poder con la imagen de tu mamá, tú mamá es una diva, tú mamá es lo máximo, todo el tiempo te van a estar comparando y yo le decía ´si yo no quiero hacer la carrera que ella hace, yo quiero hacer la mía propia´, es muy díficil emular la carrera de alguien que ha sido ícono y pionera del cine, del teatro, de la televisión, (mi mamá) ha vivido las épocas de oro de todos esos entretenimientos", expresó.

Recordó, además, que su padre, Rafael Banquells, siempre creyó en su talento y, desde que era muy pequeña, a diferencia de su abuelita materna, la impulsaba a dedicarse a la actuación.

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"Mi papá siempre quiso que yo fuera actriz, él siempre dijo ´es que tú vas a hacer una buena actriz´, él siempre me apoyó en ese sentido, entonces ya empecé a hacer obras de teatro con mi papá y nos empezamos a ir de gira", recordó.

Entre sus memorias también conserva el reconocimiento que recibía de su madre, doña Silva, la que alentaba y aplaudía sus dotes innatos como actriz.

"Traté de distinguirme en lo que yo hago y ella, mi mamá me lo elogiaba mucho, lo reconocía, siempre me decía ´es que tú eres muy buena actriz´, siempre iba feliz a ver todo lo que yo hacía, siempre me felicitaba, me gritaba ´bravo´, decía ´qué buena eres´".

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